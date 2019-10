Retsgenetiker: Nye dna-krav kan forhindre skandale

Politiet skærper nu reglerne om brug af dna-profiler i Danmark, efter at et grundigere tjek af en person, der var mistænkt i en sag på grundlag af et 'overordentligt stærkt' dna-match, viste, at der var tale om en helt ubegrundet mistanke.

Det bliver et krav, at alle undersøgelser foretaget med 10 dna-systemer, som var normen indtil for syv år siden, nu skal køres igennem 16 systemer, som har været standarden siden 2012.

På jævnt dansk betyder det, at et dna-spor i en drabssag fundet på for eksempel en konserves-dåse, nu skal igennem et tjek i dna-profilregisteret med krav om flere måle-punkter, før man lægger sig fast på et brugbart dna-match. Risikoen for at udpege uskyldige bliver dermed væsentlig mindre.

Dna-ekspert: Høj risiko

Den nye dna-praksis kaster ros af sig hos en af landets førende eksperter, retsgenetiker Frederik Petersen, som har haft fingrene i hundreder af sager i sit job på Retsmedicinsk Instituts afdeling for retsgenetik.

- Det er en overordentligt fornuftig opdatering, som faktisk har potentiale til at forhindre en skandale, mener Frederik Petersen, som forklarer, at det især vil gøre en forskel i sager, hvor politiet kun forlader sig på dna-profilen.

Det er efter hans mening vigtigt at forstå, at når man søger i dna-registreret, så er sandsynligheden større for, at man får fat i en person, der IKKE har noget med sagen at gøre større, end hvis politiet i forvejen har en mistanke.

- I de situationer kender man jo ikke sagens øvrige omstændigheder, og sandsynligheden for, at man får et dna-match kan faktisk være høj. Den kan være lige fra to til en million. Men forestiller vi os, at den match-sandsynlighed er 1 ud af 10.000 og sammenligner man den med 130.000 personer i dna-registreret, så vil der være i omegnen af 10 personer, som intet har med den konkrete sag at gøre, siger Frederik Petersen.

Den usikkerhed var også hovedårsagen til, at systemet blev ændret i 2012, så politiet og retsgenetikerne gik over til at benytte 16 dna-systemer i stedet for 10, når man undersøger folk. Det giver flere måle-punkter og en større sikkerhed for at udelukke uskyldige.

Udelukkelse af uskyldige

- Betyder det, at dna-grundlaget har været for dårligt engang?

- Nej, men de teknologiske muligheder er blevet bedre, og det lykkelige er jo, at politiet i den konkrete sag har gjort sig umage og har foretaget et mere fintmasket tjek.

- Hvorfor lander man så lige på tallet 16. Er der nogen garanti for, at det giver en bedre sikkerhed?

- Det giver en bedre udelukkelse, og det giver også af tekniske årsager rigtig god mening. Endelig giver det os muligheder for at sammenligne med dna-undersøgelser udenfor Danmark.

Anklagere, domstole, advokater og Københavns Universitet er blevet orienteret om den skærpede dna-praksis.

- De nye regler vil ikke vælte huset. Men det giver os selvfølgelig en større arbejdsbyrde, siger Frederik Petersen.

Tavshed om hovsa-sagen

Lene Frank, politidirektør i Rigspolitiet, oplyser til Ritzau, at den dna-analyse, der i første omgang gav et ’overordentligt stærkt’ match, blev foretaget i september i år og anmeldt i maj.

Mere ønsker Rigspolitiet ikke at fortælle om den konkrete sag eller den mistanke, som nu har vist sig at være ubegrundet. Men personen må være blevet registreret før den ændrede dna-praksis i 2012.

På spørgsmålet om retsgenetiker Frederik Petersen kender sagen, svarer han:

- Det gør jeg muligvis. Men det må jeg ikke sige. Hedder det ikke ’ingen kommentarer’ på journalist-sprog?

- Politiet skriver at der var en mistanke mod den person. Kan man så udelukke, at den første dna-undersøgelse førte til en sigtelse?

- Det ved jeg ikke. Men jeg tror, de ville have skrevet sigtelse, hvis der var rejst sigtelse, siger Frederik Petersen.

