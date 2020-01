Retsmediciner om dødt spædbarn: Massive skader skyldes klem eller rusk

Retten i Glostrup (Ekstra Bladet): - De har bløde knogler. Der skal noget til at brække knoglerne på sådan et lille barn.

Sådan lyder det fra Jytte Banner, retsmediciner og leder af retspatologisk afdeling, i Retten i Glostrup, hvor et forældrepar er tiltalt for at have dræbt deres kun syv uger gamle pige.

Forældrene til den lille pige nægter sig begge skyldige.

Lægerne på Rigshospitalet måtte slukke for respiratoren, som til sidst holdt pigen i live, 25. april 2019.

Det kom frem i retten fredag, hvordan forældrenes spædbarn havde fået kraniebrud og 31 ribbensbrud. Ifølge en retsmedicinsk vurdering var bruddene som 'perler på en snor', svarende til det, man normalt ser ved to hænder, som klemmer eller ruskes'.

Politiet mener, at forældrene har udsat spædbarnet for volden i perioden 4. marts 2019, hvor pigen blev født, og frem til 11. april, hvor forældrene ikke længere måtte være alene på hospitalsstuen med pigen.

De mange ribbensbrud blev konstateret ved undersøgelser lavet af retsmedicinsk afdeling mens pigen var i live og kort efter hendes død.

Ikke selvforvoldt

Ved spørgsmålet om, at den kun syv uger gamle baby, som blev født omkring tre måneder for tidligt, selv kunne være skyld i de skader eller om det kunne skyldes hospitalspersonalet, lød svaret klart fra vidnet:

- Det er næppe sandsynligt, at det stammer fra hospitalsindlæggelse, og et barn i den alder, kan ikke påføre sig sådanne skader. Det er mere sandsynligt med børn, som kan løbe og lege, forklarede retsmedicineren.

Tidligere fredag forklarede ledende overlæge på Neonentalafdelingen på Rigshospitalet, Morten Breindahl, at der skal aldeles stor kraft til at skade et spædbarns knogler.

- Et nyfødt barns knogle er meget lig gummi, fordi de skal kunne give efter, når det skal fødes.

- Der skal meget stor kraft til at et ribben, skal brækkes. Ikke engang når vi giver hjertemassage, brækker ribben. Kun meget sjældent, lød det fra overlægen.

Skaderne førte til død

Pigen var for tidligt født, men var stabil og rask ved fødslen. Hun blev overflyttet fra Herlev til Rigshospitalet og tilbage igen, da hendes ellers stabile tilstand pludselig blev meget kritisk.

På Rigshospitalet måtte lægerne placere spædbarnet i respirator på neonatal-afsnittet på grund af punkterede lunger. I retten kom det frem at lægerne i et forsøg på at dulme barnets smerter også måtte ordinere morfin.

Til sidst døde pigen ifølge obduktionen som følge af hjerneforandringer og svære skader på lungerne, som var sket på grund af de mange kvæstelser.

Ifølge en retsmedicinsk erklæring blev pigen i mindst to tilfælde udsat for klemning, slag eller ruskevold af moderat til svær stump vold, som efterlod 18 brud på højre side af brystkassen og 13 på den venstre.

Et eller flere af de mange brud på ribbenene medførte, at først den ene lunge klappede sammen. Ifølge obduktionen fik spædbarnet efterfølgende endnu et klem, som fik den anden lunge til at klappe sammen.

De tiltalte er en 34-årige mand af irakisk herkomst med dansk statsborgerskab, samt hans 24-årige irakiske hustru. Da hun ikke har dansk statsborgerskab kræves hun udvist for bestandigt, hvis hun bliver dømt.

Ifølge sagens anklager blev graviditeten holdt hemmelig, ligesom flere vidner har fortalt, at den 34-årige mand ikke ønskede en pige.

- Ingen i familien vidste, at den sigtede var gravid, derfor havde der ikke været besøg af andre på hospitalet, forklarede anklageren ved sagens start.

