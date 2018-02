Retssag mod bandeboss: Men han er ikke mødt

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): I dag skulle Shuaib 'Shebi' Khan have taget plads i Østre Landsret i ankesagen, hvor han ved byretten er dømt for trusler mod en betjent.

Da sagen kørte ved Københavns Byret i oktober fik han tre måneders fængsel samt betinget udvisning. Og det er ellers ham, der har anket til frifindelse.

Men manden, der er præsident i den berygtede LTF-bande, er ikke mødt op.

- Han har ikke mulighed for at være her i dag. Det er ikke manglende respekt, men det skyldes andre ting, sagde hans forsvarer, Michael Juul Eriksen i forbindelse med det manglende fremmøde.

Omvendt kræver anklageren strafskærpelse, så udvisningen skal være ubetinget.

Anklager, Anders Riisager fra Statsadvokaten, mener at påstanden om frifindelse skal frafalde, sådan at det kun er selve straffens længde og eventuel udvisning, der skal behandles.

Efter en kort pause, hvor retten trådte fra for at drøfte spørgsmålet, vendte de tilbage med beslutning om, at følge anklagerens krav.

Dermed regner retten med at blive færdig i dag. Procedure og dom er planlagt til 5. marts.

En række vidner er nu aflyst. Til gengæld har anklagemyndigheden indkaldt Shuaib Khans forældre, der skal være med til at belyse familiens eventuelle tilknytning til Pakistan.

I følge Ekstra Bladets oplysninger har Shuaib Khan gennem den sidste halvanden måneds tid blandt andet opholdt sig på Costa Del Sol i Spanien. Det er uvist, om han er hjemme igen.

Da sagen kørte ved byretten var der et større fremmøde af bandefolk. Men i dag er der ingen LTF'ere tilstede ved Østre Landsret.

Sagen udspandt sig en sen aften i juli før midnat, hvor en et par betjente på Blaagaards Plads henvendte sig til Shuaib Khan, der stod sammen med en mindre gruppe LTF'ere.

Betjentene gennemførte en visitation af bandefolkene, der foregik i en opgang ved pladsen.

Efterfølgende faldt ordene, som politiet efterfølgende opfattede som truende.

'Pas på dig selv' og 'pas på din ryg' og 'du har attitude, men det har vi også' og 'husk hans ansigt' var nogle af de ord, der ifølge betjenten fandt den pågældende aften.

