Retssager kan blive flyttet til haller eller konferencecentre

På mandag åbner de danske retter igen.

Det bliver med krav om mindst to meters afstand mellem deltagerne og mindst fire kvadratmeter per person i retslokalet. Desuden kan der blive afskærmet med plexiglas, hvor det er nødvendigt.

Det fremgår af den genåbningsplan, som Domstolsstyrelsen lørdag har offentliggjort.

Direktør i Domstolsstyrelsen Kristian Hertz fortæller, at retningslinjerne for retterne er udarbejdet i samarbejde med sundhedsmyndighederne.

- Det helt overordnede udgangspunkt for afviklingen af retsmøderne er, at der skal være to meters afstand mellem deltagerne og fire kvadratmeter per person i retslokalerne.

- I de tilfælde, hvor afstandskravet ikke kan opretholdes, vil der blive opsat fysiske barrierer, siger direktøren.

Der kan dog være større nævningesager med mange tiltalte og dermed også mange forsvarsadvokater, som ikke kan være i retterne, fordi lokalerne simpelthen ikke er store nok.

Derfor er Domstolsstyrelsen ved at finde ud af, om den kan finde andre egnede lokaler uden for retterne, hvor de store sager kan foregå.

- Vi ser lige nu på alle eksterne lokalemuligheder. Det er selvfølgelig vigtigt, at sagerne fortsat kan afvikles, så der tages hensyn til retssikkerheden og den fysiske sikkerhed, siger Kristian Hertz.

Blandt andet skal der i lokalerne tages højde for, at det kan være sager med tiltalte, som sidder varetægtsfængslet. De skal derfor ikke kunne flygte.

- Det kan både være konferencelokaler, forskellige haller eller lignende. Det vigtigste er, at de lokaler, som vi kan bruge, skal leve op til, at de både er sundheds-, retssikkerheds- og sikkerhedsmæssige forsvarlige, siger Kristian Hertz.

Selv om retterne genåbner på mandag, kommer retterne ikke til at køre på fuldt blus endnu.

Domstolsstyrelsen forventer ikke, at retterne vil kunne afvikle alle sager og komme op på den sædvanlige kapacitet, før 'den sundhedsmæssige situation er normaliseret'.

Retterne blev lukket ned 13. marts på grund af faren for smitte med coronavirus. Derfor er mange sager blevet udskudt.

Kristian Hertz fortæller, at retterne ikke har et præcist overblik over antallet af sager, der er blevet udskudt på grund af coronavirus.

- Men vi kan i forhold til, hvor mange der er blevet afsluttet, og hvor mange der er blevet modtaget, i hvert fald se, at så skubber vi nogle tusinde sager foran.

- Alt andet lige vil sagsbehandlingstiden gennemsnitligt være steget med over en måned i den seneste periode, fordi vi på nogle områder – særligt i forhold til straffesager – ikke har kunnet afholde fysiske retsmøder, siger han.