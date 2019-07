Retten idømmer farlig voldtægtsmand forvaring

En 35-årig mand idømmes forvaring for at have bortført og voldtaget en niårig pige på Mors sidste sommer.

Det har en enig domsmandsret ved Retten i Holstebro afgjort fredag.

Manden var tiltalt for at have samlet en niårig pige op i sin bil sidste sommer og voldtaget hende i et øde naturområde på Mors.

Han lokkede ifølge anklageskriftet pigen ind i sin bil ved Vinderup og kørte hende til et område på limfjordsøen.

- Hvis du gør, som jeg siger, så ser du din mor igen. Men hvis du ikke gør, som jeg siger, så ser du hende ikke igen, skal den tiltalte ifølge anklageskriftet have sagt til pigen.

- Kender du sådan nogle voksne, der godt kan lide at have sex med børn, skal han også have spurgt hende.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig.

Han har forklaret, at han ganske rigtigt samlede pigen op på hjemturen fra Mors til Vinderup.

Hun stod i vejkanten og så ked ud af det, forklarede han.

Han gav hende bare et lift hjem, og der skete ikke andet, har han forklaret i retten.

Det kom under retssagen frem, at han tidligere er dømt for voldtægt af en pige.

På den baggrund har Retslægerådet indstillet, at han idømmes forvaring. Det er en tidsubestemt sanktion, der anvendes, når den tiltalte skønnes at være farlig.

- Forvaring er den eneste måde, vi kan sikre, at tiltalte ikke bliver løsladt, før han ikke længere er farlig. Ved en tidsbestemt straf kan han bare vente på, at han bliver løsladt igen, sagde anklager Pia Koudahl ifølge Dagbladet Holstebro-Struer under retssagen.

Retsformand Per Kiel Lauritsen siger, at retten har valgt at følge indstillingen fra Retslægerådet.

Man finder pigens forklaring troværdig, mens den tiltaltes forklaring vurderes at være "uunderbygget" og "usandsynlig".

- For at skære ind til benet, så finder vi, at du er så farlig, at du ikke skal lukkes ud i samfundet, siger retsformanden direkte henvendt til den tiltalte.

Der er ikke nogen synlig reaktion at spore hos manden, der er iført orange t-shirt.

Hans forsvarsadvokat, Jesper Gad, lader forstå, at dommen ankes til frifindelse eller sekundært formildelse.

Han har bedt om, at et navneforbud i sagen videreføres frem til endelig dom. Det har retten valgt at imødekomme.