Rigmand overlevede lejemord: Nu løslades 'sort enke'

Vicki Soteriou så en økonomisk ubekymret fremtid for sig, da hun tilbage i 2010 bestilte elskeren til at myrde sin ægtefælle.

Den kyniske handling blev udført få timer senere i parrets hjemby Melbourne. Det var lige efter en fødselsdagsmiddag for den succesfulde forretningsmand, Chris Soteriou.

Utroligt nok overlevede den dengang 44-årige australske mangemillionær de seks knivstik i torsoen og den fjendtlige rivals forsøg på at skille hans hoved fra kroppen.

Rival bestilt til mord

Nu har kvinden, der af de nationale medier omtales som den 'sorte enke', endelig mulighed for at indhente noget af det forsømte.

Det rapporterer Herald Sun.

Det australske medie har opsnappet, at den nu 53-årige kvinde og mor til tre voksne børn står lige foran sin løsladelse efter at have afsonet ti år af sin straf på 12 års fængsel for forsøg på lejemord.

Vicki Soteriou fotograferet ved en festlig lejlighed. Hun kan nu glæde sig over, at hun nu ifølge mediet Herald Sun står foran sin endelige løsladelse efter afsoning af det meste af sin dom på 12 års fængsel for drabsforsøg. Foto: Privatfoto

Det kommer næppe til at ske i ubemærkethed.

Overfor tv-stationen Seven News har den overlevende forretningsmand af græsk oprindelse for få år siden beskrevet, hvordan hans daværende hustrus elsker, Aris Dimitrakis, forsøgte at myrde ham, efter at hun havde forsynet overfaldsmanden med en kniv.

Stikvåbnet havde hun nogle år forinden fået i julegave af sin ægtefælle.

Grinede og krammede

Ofret følte angiveligt ingen smerte under og efter knivstikkeriet. Men hans højt elskede kones rolle i optakten til drabsforsøget kom som et chok.

Reaktionen i parrets sociale netværk var præget af den samme vantro og bestyrtelse. Ægteskabet fremstod udadtil lykkeligt og harmonisk.

I tv-programmet fortalte Chris Soteriou, at han kort før overfaldet havde fejret sin fødselsdag i selskab med sin kone og nære venner på en restaurant i bydelen Fitzroy tæt ved parrets hjem i Melbourne.

- Vi grinene, krammede og nussede med hinanden. Det var en smuk aften, lyder hans forklaring.

Enkens kæmpestore arv

Efter festen satte parret kurs hjemad, men på vejen bad hustruen ham stoppe. Pludselig sprang Aris Dimitrakis frem med kniven og angreb den forsvarsløse forretningsmand.

Chris Soteriou forklarede senere i retten, at hans hustru stod til at arve, hvad der svarer til 31,6 millioner kroner, hvis han døde. En skilsmisse ville udløse en mindre end halv så stor formue.

Chris Soteriou foran højesteret i Melbourne efter den endelige fængselsdom for mordforsøg til hans ekshustru. Foto: Julian Smith/AAP Image

I første omgang erkendte Vicki Soteriou sig skyldig overfor politiets efterforskere.

På en kriminalbetjentes spørgsmål om, hvorfor hun gerne så din mand død, svarede hun på en videooptagelse, som senere blev afspillet i retten:

'Fordi det var....jeg ved, det var tåbeligt, virkeligt dumt. Det ved jeg'.

Vicki Soteriou trak senere tilståelsen tilbage. Hun forklarede, at hendes elsker var forblændet af jalousi og handlede alene. Men det hjalp hende ikke. Parret havde i al hemmelighed haft en affære siden 2007.

Dommen i hendes sag faldt i 2011. Aris Dimtrakis blev året før dømt for drabsforsøg. Han fik en straf på fem års fængsel, og har i flere år været en fri mand.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kæmpe erstatning: Datter støtter Vicki

Chris Soteriou forklarede for få år siden i Seven News-programmet Sunday Night, at han har lagt de svære fysiske kvæstelser efter knivoverfaldet i 2010 bag sig.

Han nyder angiveligt livet sammen med de tvillinger, han har med sin ekshustru, og med sin kæreste.

Kontakt til parrets datter har han til gengæld ikke længere. Den unge kvinde støtter sin fængslede mor, og mener, at hendes far bærer skylden for hendes anholdelse, dom og fængsling.

- Jeg håber, hun er okay. Det her er min historie. Det er sandheden, og min dør er altid åben, sagde han i udsendelsen med direkte adresse til datteren.

Efter overfaldet har Chris Soteriou været så mentalt skadet, at han reelt har været uarbejdsdygtig.

I 2014 afgjorde en appeldomstol, at Vicki Soteriou skulle betale sin eksmand, hvad der svarer til næsten 11 millioner kroner i erstatning for blandt andet tort og tabt arbejdsfortjeneste.