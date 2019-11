Rigmand sigtet for journalistdrab i Malta

Den maltesiske forretningsmand Yorgen Fenech er lørdag blevet sigtet for medvirken til drab på journalisten Daphne Caruana Galizia i 2017.

Fenech, der er en af Maltas rigeste personer, nægter sig i retten skyldig i denne og andre sigtelser i sagen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fenech er hovedmistænkt i sagen. Han har siddet varetægtsfængslet siden 20. november, hvor han blev anholdt, da han var ved at forlade Malta på sin luksusyacht.

Få dage inden var en anden mand, Melvin Theuma, blevet anholdt i en sag om hvidvask. Han fortalte politiet, at han havde været mellemmand i drabssagen og tilbød politiet oplysninger i sagen.

Kilder i politiet siger ifølge Reuters, at de mener, at Fenech udtænkte drabet.

Drabssagen og den løbende efterforskning har udviklet sig til en alvorlig politisk krise for Maltas regering.

Stabschefen og ministeren for turisme har trukket sig, og landets økonomiminister har ladet sig suspendere fra regeringen.

Fenech er blevet udpeget som ejer af et hemmeligt selskab, der fra et skattely skulle sende penge til Stabschefens og turismeministerens konti, skriver nyhedsbureauet dpa.

Talrige meldinger peger i retning af, at premierminister Joseph Muscat også vil gå af.

Ifølge avisen Times of Malta har han meddelt sin afgang til landets præsident. Avisen erfarer, at Muscat har indspillet en videomeddelelse lørdag eftermiddag, hvor han officielt meddeler sin afgang.

Kilder i hans parti siger til nyhedsbureauet AFP, at Muscat vil gå af den 18. januar, når partiet har haft mulighed for at vælge en ny leder.

Andre kilder siger, at Muscat officielt vil meddele sin afgang sent lørdag aften eller søndag.

Premierministeren har sagt, at det er vigtigt for ham, at drabssagen opklares på hans vagt.

Muscat er under pres fra både demonstranter og fra familien til den dræbte journalist. De er stærkt utilfredse med hans håndtering af sagen.

Familien skriver i en udtalelse, at Muscat spiller både "dommer, nævningeting og bøddel i en drabssag, der indtil videre omfatter tre af hans nærmeste kolleger".

Journalisten Daphne Caruana Galizia var kendt for at lede efter oplysninger om økonomisk kriminalitet blandt højt placerede maltesere.

Hun blev i oktober 2017 dræbt af en kraftig bombe, der var placeret i hendes bil.

Tre mænd er anholdt og afventer en retssag for at have bragt bomben til sprængning. De nægter sig alle skyldige.