Rigmand stiftede flere selskaber efter konens forsvinden

Den 70-årige Tom hagen, der er mistænkt for drab på sin hustru, har til trods for den voldsomme sag været ganske aktiv, når det kommer til forretning

Selvom den norske milliardær Tom Hagens kone har været forsvundet i over halvandet år i en spektakulær sag, har milliardæren tilsyneladende ikke mistet arbejdsglæden.

Han har således, siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i oktober 2018, stiftet adskillige nye selskaber, skriver det norske medie Dagens Næringsliv.

Tom Hagen blev onsdag varetægtsfængslet sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone. Hidtil har politiet ellers arbejdet med en hypotese om, at konen blev bortført. Rigmanden nægter sig skyldig.

Ifølge mediet stiftede Tom Hagen i alt seks ejendomsselskaber bare fire uger efter, at norsk politi i juni 2019 meldte ud, at politiets hovedhypotese nu ikke længere var, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet kidnappet, men at hun var blevet dræbt.

Tom Hagen kærer fængsling

Tom Hagen har især tjent sine penge på at investere i ejendomme, men elselskabet Elkraft har de senere år også spyttet godt i kassen. Elselskabet henter en stor del af sin omsætning i Danmark.

Købte i 1998

Men det har ifølge Dagens Næringsliv været på ejendomssiden, at den 70-årige drabssigtede har været særligt aktiv siden konens forsvinden.

I 1998 erhvervede Tom Hagen sig rettighederne over et område på hele 570.000 kvadratmeter i Fet Kommune, der ligger lidt øst for Oslo. Området skulle være et erhvervsområde og har i dag navnet Fet Næringspark. Men udbygningen af området har langt fra gået så hurtigt, som rigmanden kunne ønske.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Politiet ransagede efter anholdelsen af Tom Hagen parrets hus i Lørenskog, hvor fra Anne-Elisabeth Hagen forsvandt. Foto: Heiko Junge / Ritzau Scanpix.

Derfor stiftede han i alt seks nye selskaber sidste sommer, der skulle udvikle området yderligere og sælge grunde fra. Det lykkedes for Hagen i december måned med at sælge en af grundene til firmaet Bohus, der er Norges største møbelkæde.

Hvad grunden blev handlet for, er uvist, men Bohus er gået i gang med at få opført et nyt hovedlager på grunden.

Milliardær fængslet: Ransager huset

Nægter sig skyldig

Dommeren besluttede onsdag, at der under varetægtsfængslingen er brev- og besøgsforbud, ligesom Tom Hagen skal sidde i isolation i de to første uger af varetægtsfængslingen.

Selv nægter rigmanden sig skyldig i sigtelsen, og han kærede derfor torsdag varetægtsfængslingen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018.