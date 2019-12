Rigmand taber sag: Skylder Danmark kæmpe millionbeløb

Landsretten har onsdag stadfæstet en afgørelse i en skattesag, hvor en dansk mand lider et nederlag

En dansk rigmand bosat i Schweiz taber en sag om 196 millioner kroner til de danske skattemyndigheder.

Det har Østre Landsret onsdag afgjort i en civilsag. Københavns Byret kom i januar 2018 frem til samme resultat.

Opgøret skyldtes en indtægt på 200 millioner amerikanske dollar, som Jeffrey Galmond tilbage i 2008 opnåede i forbindelse med salg af aktier i et stort russisk teleselskab.

Han angav indkomsten som aktieindkomst. Derimod mener Skattestyrelsen, at der er tale om et honorar og har derfor krævet 196 millioner kroner i restskat.

Galmond lagde herefter sag an mod skattemyndighederne. Men både by- og landsret mener, at det danske skattevæsen har handlet efter bogen.

Russisk gifte Jeffrey Galmond taber sag. Foto: Jan Unger

Jeffrey Galmond, der er dansk statsborger og russisk gift, har slået sine folder blandt andet i Tyskland og i Rusland. Han kom på nært hold af it-minister Leonid Reiman, som er personlig ven af Vladimir Putin.

Det har tidligere været fremme, at engagementet i det russiske erhvervsliv førte til, at han i nogle tilfælde havde livvagter med sig, når han overværede ishockeykampe i Rungsted.

Men i 2008 besluttede han dog at forlade Danmark og at sælge sin ejendom i Rungsted Kyst.

Han har også slået sine folder i Tyskland, hvor en anklage om at have hvidvasket 150 millioner dollar for Reiman faldt til jorden i 2012.

Foruden den civile sag er Galmond sigtet i en sag om groft skattesvig.

Avisen Børsen har tidligere beskrevet, hvordan efterforskningen blev indledt i februar i år, og den førte i juni til, at Jeffrey Galmond blev sigtet for overtrædelse af straffeloven.

Ifølge Børsen er det skattemyndighederne, der har bedt Nordsjællands Politi om at indlede en sag mod Jeffrey Galmond med en påstand om, at han foruden en fængselsstraf skal betale en bøde på 161 millioner kroner.