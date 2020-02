Rigsadvokaten: Fængslet mor skal hjem

Dramatisk udvikling: Lettiske Kristine Misane kan tilsyneladende rejse hjem til strafforfølgelse for børnebortførelse i sit hjemland i stedet for Sydafrika

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Den lettiske kvinde Kristine Misane, som i over et år har været varetægtsfængslet i Danmark, skal sendes hjem til Letland.

Det har Rigsadvokaten sendt en indstilling til Københavns Byret om. Det fortalte anklager Jack Hurup kort før klokken 11.00 under et retsmøde om den fortsatte fængsling af den 46-årige lettiske kvinde.

Den lettiske kvinde har siden december 2018 siddet i en celle i Vestre Fængsel, efter at en international arrestordre fra Interpol blev aktiveret i Københavns Lufthavn.

Kvinden er blandt andet sigtet for at have bortført sin i dag fireårige datter fra Sydafrika, hvor pigens far bor.

Siden har Sydafrika forsøgt at få hende udleveret til strafforfølgelse, mens kvinden selv har gjort alle tænkelige forsøg på at forhindre udleveringen til et land, hvor hun frygter for sin sikkerhed. Hun har blandt andet søgt asyl i Danmark.

Alle muligheder for at slippe for at blive sat på et fly mod Sydafrika syntes i fredags udtømte, da Østre Landsret omgjorde Københavns Byrets beslutning om at løslade kvinden.

Siden da har situationen dog udviklet sig dramatisk, og Rigsadvokaten, som ellers har fastslået, at Kristine Misane skal udleveres til Sydafrika, måtte torsdag tage en tænkepause, efter at Letland har udstedt en arrestordre for at få sin statsborger hjem.