Rigspolitichef bekymret: Hvert andet voldtægtsoffer er utilfreds med politiet

De fleste borgere, der har været udsat for en forbrydelse, har en positiv oplevelse af deres møde med dansk politi.

Men hver femte - 20 procent - er decideret utilfreds med politiets håndtering af deres sag. Det viser en undersøgelse, som Rigspolitiet har lavet blandt 6318 borgere, som har indgivet en anmeldelse til politiet.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Andelen af utilfredse borgere er højest blandt personer, der har været udsat for vold eller voldtægt, fremgår det af undersøgelsen.

Hvert tredje voldsoffer - eller 34 procent - er utilfreds med politiet, mens det samme gælder hvert andet offer for voldtægt - helt præcist 47 procent.

Undersøgelsen er foruroligende, mener rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Jeg må ærligt sige, at jeg ser på tallene med en vis bekymring. Det er ikke opløftende, at en femtedel er direkte utilfredse, og at fire ud af ti borgere, ikke er tilfredse med den behandling, de har fået, siger han i meddelelsen.

Især ofre for vold og voldtægt har en oplevelse af ikke at blive taget seriøst af politiet, når de har anmeldt en forbrydelse.

13 procent af alle adspurgte borgere har oplevet, at politiet ikke tog deres anmeldelse seriøst. For borgere, der har været udsat for vold og voldtægt, er andelen henholdsvis 21 og 22 procent.

- Politiet er til for borgerne. Og undersøgelsen understreger, at vi hele tiden, også når vi er presset af andre opgaver, skal blive ved med at have vores fokus både på opklaring af sagen og på måden, vi møder ofrene.

- Det gælder ofre for kriminalitet i almindelighed og personfarlig kriminalitet i særdeleshed, siger Thorkild Fogde.

Han påpeger, at undersøgelsen er lavet over en periode, hvor politiet har haft mange opgaver og har skullet prioritere 'benhårdt'.