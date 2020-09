Rigspolitichef: En travl aften venter betjente i byerne

Det trækker store veksler hos politiet, at smitten med coronavirus stiger i Danmark, og at nye restriktioner bliver indført.

Rigspolitichef Thorkild Fogde meddelte tidligere på ugen, at politiet ville hæve sit mandskab i hele landet for at bremse smitten med covid-19.

Lørdag lægger han ikke skjul på, at det er en krævende opgave.

- Det er mandskabskrævende. Men det er en nationalt prioriteret opgave, som vi er nødt til at løse, siger Thorkild Fogde.

Det er primært nattelivet, som kræver politiets bevågenhed.

- Det største enkeltelement bliver at sørge for, at der falder ro på i byerne, når restaurationerne lukker klokken 22.

- Derudover bruger vi mange kræfter på at sikre, at der ikke opstår fester i gaderne eller afholdes piratfester, lyder det fra rigspolitichefen.

Fra torsdag blev værtshuse, restauranter og caféer i 17 hovedstadskommuner pålagt at lukke senest klokken 22.

Dette krav udbredes til resten af landet lørdag middag. De enkelte politikredse gør lørdag derfor klar til at håndhæve de nye lukkeregler i bylivet.

- I aften skal vi i sving i hele landet. Og i morgen får jeg en landsdækkende status på, hvordan det er gået, siger Thorkild Fogde.

Han fremhæver samtidig, at forsamlingsforbuddet fra lørdag er sænket fra 100 til 50 personer i hele Danmark.

- Da forbuddet var på 100, var risikoen for spontane og ulovlige forsamlinger overskuelig. På grund af den lavere grænse får vi formentlig endnu mere travlt med at holde øje med, om for mange mennesker mødes.

Politiet har dog ikke kun fået ekstra opgaver under coronaudbruddet. Visse krævende opgaver er bortfaldet, påpeger Thorkild Fogde.

- Vi har ikke de store fodboldkampe, vi har ikke de store koncerter, og når nattelivet lukker tidligt, har vi heller ikke den samme tumult og uro i bylivet, som der normalt ville være.

- Så der er nogle ting, der er til politiets fordel, siger rigspolitichefen.

Politiets indsats er nu - i højere grad end tidligere - styret og koordineret fra centralt hold. Det sker i Den Nationale Operative Stab.

Coronaindsatsen er forankret i en særlig, national operationsplan. Den har fire niveauer - og med den seneste udvikling er politiet gået op på øverste beredskabsniveau.