Rigspolitiet har fundet stærekasse-løsning

Rigspolitiet har fundet en løsning, der skal forhindre udrykningskøretøjer i at få en bøde for at køre for hurtigt, når de passerer en stærekasse.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Løsningen består i, at sagsbehandlerne frasorterer de sager, hvor det visuelt kan konstateres ud fra det optagne billede, at der er tale om et udrykningskøretøj.

I disse tilfælde, som vil omfatte langt de fleste sager, vil der ikke blive udstedt et bødeforelæg.

