Rigspolitiet politianmelder egen eks-chef for vennetjenester

Rigspolitiet har meldt sin tidligere afdelingschef Bettina Jensen til politiet i en sag om vennetjenester og konsulentopgaver for millioner.

Det oplyser økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup til BT.

- Vi har indgivet en politianmeldelse af en afdelingschef, og så har vi anmodet Kammeradvokaten om at undersøge, om afdelingschefens fratrædelsesgodtgørelse kan tilbagebetales, siger direktøren.

Nyheden om politianmeldelsen kommer i kølvandet på en længe ventet rapport fra revisionsselskabet PwC, der har kulegravet Rigspolitiets indkøb af konsulentydelser.

Undersøgelsen fokuserer på relationerne mellem Bettina Jensen og konsulenter fra henholdsvis Dynamic Approach, Just Training samt Konsulentgruppen Strandgade.

Bettina Jensen gav de tre konsulenter opgaver inden for rekruttering og konsulentassistance for 43,3 millioner kroner på bare tre år, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.

I rapporten fra PwC kan man ifølge BT læse, at der i e-mail-korrespondancer er fundet indikationer på, at kontrakterne er sket på baggrund af tætte relationer til Bettina Jensen.

Dog har revisionsselskabet "ikke entydigt kunnet fastlægge tætte venskabelige forhold af privatlignende karakter".

Til gengæld konkluderer PwC, at Bettina Jensen har haft en tæt venskabelig relation med en ekstern it-konsulent, som hun hyrede for 407.000 kroner. Vedkommende kender hun fra sin tid som chef i DR.

- Vi har under vores gennemgang af e-mails identificeret korrespondance for perioden op til den eksterne konsulents ansættelse som konsulent i politiet, hvori Bettina Jensen og it-konsulenten aftaler private middage, deler billeder fra ferier mv., lyder det i rapporten.