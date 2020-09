Politiet oplever flere overtrædelser i trafikken end normalt, til trods for at man har brugt mindre tid på kontrol

Politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Christian Berthelsen er stærkt bekymret for, at så mange mennesker begår trafikforseelser ved skolestart.

Politiet har fanget 15 procent flere lovovertrædere, på trods af at der har været kontrol i tre uger i stedet for fire.

- Vi sigter stadig mange, på trods af at vi har brugt mindre tid på det, men samtidig gør opmærksom på, at vi er derude.

- I det her tilfælde er det altså, for at skolebørn kan komme sikkert til skolen, siger han.