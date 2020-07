Rigspolitiet: Stop med at dele video af nøgne drenge

Rigspolitiet beder folk lade være med at dele en video af to nøgne drenge, som florerer på sociale medier.

I videoen ses drengene, der er cirka ti år gamle, mens de har en form for seksuel omgang med hinanden. Den deles blandt andet via Facebooks beskedapp, Messenger.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Rigspolitiet, som ser med alvor på sagen.

- Hver eneste gang videoen bliver delt, betyder det en yderligere krænkelse af personerne i videoen, men det kan også få konsekvenser for dem, der deler videoen, siger politiinspektør Claus Birkelyng fra Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) i meddelelsen.

Videoen er tilsyneladende flere år gammel, og det ser ifølge politiet ud til, at drengene deltager frivilligt i aktiviteterne.

Men folk, der deler videoen, kan risikere at blive sigtet for at dele børneporno.

- Man vil også kunne blive sigtet, selv om det muligvis kunne tyde på, at videoen bliver spredt, fordi nogle finder dele af den morsom, siger Claus Birkelyng.

Bliver man dømt for at dele børneporno, vil det fremgå af ens straffe- og børneattest. Det kan få store konsekvenser i forhold til både uddannelses- og jobmuligheder.

- Desuden er der nogle lande, for eksempel USA, der ikke ønsker indrejse af personer dømt efter disse bestemmelser, og det gælder også, selv om man ikke havde seksuelle bagtanker, da man delte videoen, siger Claus Birkelyng.

Det er særligt blandt børn og unge, at videoen bliver delt, viser politiets indledende efterforskning.

Dansk politi udsender advarslen, efter at det for nylig blev gjort opmærksom på videoen af amerikanske myndigheder. Den bliver også delt af folk i Danmark.

Hvis man modtager videoen, opfordrer politiet til, at man sletter den med det samme. Derefter bør man gøre afsenderen opmærksom på, at man ikke vil have tilsendt sådan noget materiale.

Politiets efterforskning er på et tidligt stadie, og derfor kan politiet ikke sige, hvornår de, der har delt videoen, bliver kontaktet af politiet i sagen.