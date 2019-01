Ringede fra bank: 'Jeg har skudt fem personer'

Fem personer er blevet dræbt i et skyderi i en bank i Florida

Mindst fem personer er blevet dræbt i forbindelse med et skyderi i en bank i Sebring, Florida, onsdag eftermiddag.

Det bekræfter politichef Karl Hoglund på et pressemøde.

- Det er med sorg, vi erfarer, at vi har mindst fem ofre. Folk, der blev dræbt i en meningsløs handling i en bank, siger Hoglund.

Der er ingen oplysninger om identiteten på de dræbte. Det vides derfor ikke, om der er tale om kunder eller ansatte, skriver Associated Press.

Ringede til politiet

Den formodede gerningsmand kontaktede selv politiet fra banken og oplyste over telefonen, at han havde affyret skud.

- Jeg har skudt fem personer, lød det ifølge politiet.

På et pressemøde identificerer politichef Karl Hoglund den anholdte som 21-årige Zephen Xaver.

Politiet har ikke oplyst noget om et muligt motiv.

Episoden fandt sted i SunTrust Bank i Sebring. Foto: Screenshot

Faren til den anholdte siger, at han hans søn flyttede til Florida for et år siden.

- Det er ikke sådan, jeg har opdraget ham. Han har altid været en god dreng. Han har haft problemer, men han har aldrig påført nogen skade før, siger Josh Xaver til CNN.

- Dette kommer som et kæmpechok, siger han.

Fængselsbetjent

Ifølge fængselsvæsnet i Florida var Zephen Xaver kortvarigt i træning som fængselsbetjent, men han stoppede for to uger siden.

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, begav sig til Sebring, da nyheden om skyderiet kom frem.

- Det er klart, at dette er en person, som meget hurtigt bør stilles til ansvar, siger guvernøren.

Sebring i Highlands County ligger syd for Tampa og har omkring 10.000 indbyggere.