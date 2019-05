Ringer med mistanke om, hvem der dræbte Charlotte

Fire dage efter offentliggørelsen af en opsigtsvækkende lyd-optagelse i en brutal drabssag fra Tidsvildeleje, har politiet fået i alt 75 henvendelser, som nu undersøges nøje.

Det oplyser Henrik Gunst, efterforskningsleder i Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Den 58-årige læge Charlotte Asperud blev overfaldet i sit hjem på Aspevej i den nordsjællandske badeby efter, at gerningsmanden var brudt ind gennem et vindue, formentlig mens offeret lå og sov.

Kvinden fik voldsomme kvæstelser og døde senere samme døgn på Rigshospitalet.

I sagen indgår en lyd-optagelse af drabsmandens stemme, mens han kommanderer sit offer til at lægge sig ned. Den blev frigivet af politiet i tirsdags sammen med navn og foto på drabsofferet og detaljer om hendes liv. Det skete i håb om, at henvendelser vil føre til et gennembrud i sagen.

Hør stemmen



Du kan høre lydfilen her.

- Blandt henvendelserne er der konkrete bud på, hvem gerningsmanden er. Der er henvendelser på hans stemme, men også på mistænkelige personer eller adfærd i området, siger Henrik Gunst om de 75 henvendelser.

Han understreger, at politiet stadig ønsker, at borgerne skal henvende sig med mulige informationer, der kan hjælpe i sagen.

Charlotte Asperud blev fundet i sit hjem natten til tirsdag den 30. april - altså i sidste uge - af politiet efter de havde fået en bekymret henvendelse fra en, der havde en relation til kvinden.

Politiet fandt offeret ilde tilredt, og hun blev fløjet med helikopter til Rigshospitalets Traumecenter.

Ikke et klart motiv

Politiet har ikke lagt sig fast på et motiv til drabet. Der er ikke noget, der tyder på, at der er forsvundet værdier fra villaen på Aspevej.

– Men vi kan ikke vide, om gerningsmanden er blevet forstyrret, har efterforskningslederen tidligere sagt.

Politiet efterforsker meget bredt omkring motivet, og beder om hjælp fra befolkningen til at kortlægge Charlotte Asperuds færden og liv særligt i ugen op til drabet.

Hun havde boet i det idylliske 94 kvadratmeter store hus i Tisvildeleje i cirka tre år.

Engageret i Tisvildeleje

I sit job som læge arbejdede hun som bagvagt på akutmodtagelsen på Hillerød Hospital og havde vagter i Sundhedshuset i Helsingør og akutmodtagelsen på Frederikssund Hospital.

Offeret var desuden aktiv motionsløber i området.

Henvendelser til Nordsjællands Politi på 114