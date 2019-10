Risikerer dna-kaos: Domme skal måske prøves af igen

Politi, dommere og forsvarsadvokater skal nu drøfte, om ny dna-praksis åbner for, at spor i afsluttede straffesager skal under lup igen

Politiets og Rigsadvokatens nye skærpede dna-regler kan nu i yderste konsekvens åbne en dør for, at et ukendt antal afsluttede straffesager skal gå om.

Det kan blive resultatet af, at dna-analyser foretaget før 2012 skal igennem en grundigere 16-punkts-analyse i sager med mistanke mod en konkret person i verserende og nye straffesager i Danmark.

- Det spørgsmål har været bragt op i offentligheden af flere forsvarere, og det vil også indgå i de grundige drøftelser om sagens konsekvenser, som Rigsadvokaten og Rigspolitiet nu skal have med dommere og forsvarere, siger Jens Fuglsang Edelholt, presserådgiver hos Rigsadvokaten.

Jens Fuglsang Edelholt ønsker ikke at kommentere, om det kan føre til, at politiet og retsgenetikere igen skal analysere dna-prøver i en række straffesager, som der er faldet dom i på grundlag af analyser foretaget med det tidligere 10-punktssystem. Det blev droppet i 2012.

Forsvarer: Svækket tillid

Den skærpede praksis er indført på ryggen af en konkret sigtelse, som blev rejst tidligere i år. Det skete på grundlag af, hvad Rigspolitiet beskriver som et 'overordentligt stærkt' dna-match.

Men en ny analyse i dna-registeret med det nye, grundigere system gav ikke 'hit', hvorefter politiet frafaldt sigtelsen mod den mistænkte person. Rigspolitiet holder tæt med, hvad sagen drejede sig om.

Overfor Ekstra Bladet glæder forsvarsadvokat Mette Grith Stage sig over procedure-ændringerne. Men hun stiller netop spørgsmålstegn ved, om man så ikke også 'bør se tilbage og efterprøve alt det dnamateriale, der allerede ligger, så det ikke kun er fremadrettet, man ændrer procedure, men man også går tilbage og ser, om der er sket fejl tidligere'.

Mette Grith Stage mener, at de helt modsatrettede dna-resultater i den konkrete sag, som nu har udløst en skærpet dna-praksis, svækker tilliden til politi og retsvæsen i Danmark.

- Jeg troede faktisk ikke, det kunne blive værre end teledataskandalen. Det kunne det godt, kan jeg så konstatere, siger Mette Grith Stage.

Dna-analyser ikke forkerte

Anders Frandsen, kommunikations-direktør i Rigspolitiet, forklarer, at de nye regler kommer i spil, når et spor for eksempel giver et hit i dna-personregisteret og man alene, har det at gå efter i en sag.

- Vi indskærper, at hvis vi i den situation får et match i dna-personregisteret fra før 2012, så skal vi tage dna-materialet igennem 16-trins-systemet, før der for eksempel rejses sigtelse. Det er en ekstra sikring, når vi ved at gå fra 10 til 16 målepunkter kan få et mere præcist billede, siger Anders Frandsen.

Kommunikationsdirektøren understreger derfor, at dna-analyser gennemført med det gamle system ikke er forkerte, og at DNA ikke står alene, men indgår i den samlede bevisvurdering.

