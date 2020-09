Risikerer fængsel efter gaderæs

Det var start- og mållinje, 200 meters racerbane, en starter og politispottere ved et ulovligt gaderæs på kapkørsel på offentlig veje i Avedøre Holme 4. september.

Nu er tre mænd, som ifølge politiet står bag organiseringen af de tilbagevendende arrangementer, blev sigtet i dagen.



Københavns Politi fortæller, at 'spottere' i området holdt udkig efter politiet, mens andre linede biler og motorcykler op to og to, hvorefter en mand - en såkaldt 'starter' - kaldte dem frem til startlinjen og gav tegn til start. 'Dernæst kørte køretøjerne om kap dør-om-dør mellem tilskuerrækkerne', skriver politiet.



- Færdselssikkerheden er efter vores vurdering sat helt over styr, når man for fuld gas accelerer i fuld fart mellem mennesker - det bliver tilfældigheder, som afgør, om det ender fatalt eller ej, siger leder af færdselspolitiet, politikommissær Claus Stoltenberg, Københavns Vestegns Politi.

Politiet har rejst sigtelse mod en 'starter' på 22 år fra Nordsjælland og to politispottere på 24 og 27 år fra henholdsvist Midtsjælland og Nordsjælland.



De er sigtet for at medvirke til kapkørsel, fartoverskridelser og tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ifølge bestemmelser i færdselsloven og straffeloven.

Sagen overgår nu til juridisk vurdering, hvor der skal tages stilling til tiltalerejsning.

'Ifølge retspraksis kan en dom for den type overtrædelser medføre fængselsstraf', skriver politiet i pressemeddelsen.

De oplyser samtidig, at der samme aften blev rejst sigtelser for høj fart mod otte bilister, der nu står til frakendelser af førerretten, mens fire andre kan se frem til et klip i kørekortet.



Københavns Vestegns Politi har tidligere rejst tiltale mod deltagere i kapkørsler og beslaglagt deres biler, som reglerne giver mulighed for.



- Under disse arrangementer - eller i periferien af dem - har vi før taget kørekort og biler efter grove fartovertrædelser blandt deltagerne - men nu har vi identificeret nogle af de ellers anonyme arrangører bag disse ulovlige gaderæs, og dem kommer vi også til at have opmærksomheden rettet imod fremover, siger Claus Stoltenberg.