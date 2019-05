Risikerer fængsel: Serverede alkohol for mand før massedrab

En kvindelig bartender fra den amerikanske delstat Texas risikerer op mod et år i fængsel for noget, hun foretog sig i september i 2017.

Hendes udåd? Hun serverede fire drinks for en mand, der senere skød og dræbte otte mennesker.

Således er Lindsey Glass tiltalt for at overtræde statens alkoholregler ved at servere alkohol for en person, der allerede var beruset.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Myndighederne mener nemlig, at Glass burde have undladt at servere alkohol for den senere morder, Spencer Hight, idet han optrådte beruset og var bevæbnet, da han kom ind på Local Public House i byen Plano 10. september.

Hun risikerer derfor et års fængsel eller en bøde på 500 dollars - eller begge dele.

Efter at Spencer Hight havde drukket fire drinks på baren, tog han hjem til sit tidligere hjem, hvor hans eks-kone Meredith holdt en sammenkomst for parrets fælles venner.

Her skød og dræbte han sin eks-kone og syv andre, mens de var i færd med at se amerikansk fodbold i fjernsynet. Yderligere én person blev såret, inden Spencer Hight selv blev skudt og dræbt af politiet.

Ringede til alarmcentralen

Pårørende til nogle af ofrene har efterfølgende sagsøgt Lindsey Glass og hendes arbejdsplads for ikke at have optrådt tilstrækkelig påpasseligt.

Glass' advokat, Scott Palmer, har dog argumenteret med, at hun rent faktisk ringede til alarmcentralen, efter Spencer Hight havde forladt baren, og politiet havde i første omgang rost hende for hendes handlinger, som de mente forhindrede, at flere mennesker blev dræbt.

- Han var fast besluttet på at begå denne afskyelige handling. At bebrejde bartenderen mere end et år senere er ikke retfærdighed, men et langstrakt forsøg på at holde nogen ansvarlig, siger Scott Palmer ifølge Washington Post.

Advokaten Daniel Garrigan, der repræsenterer pårørende til fire af de otte dræbte, siger dog, at han er overrasket over, at politiet var så lang tid om at rejse sigtelse mod Lindsey Glass.

- Det hun gjorde var helt tydeligt upassende. Havde hun ringet til politiet eller forhindret personen i at få mere alkohol, kunne disse mennesker måske være i live. Nå du har et tilfælde, hvor barens forsømmelser førte til otte dødsfald, synes jeg ikke, man kan kalde det upassende at holde dem ansvarlig, siger han til Washington Post.