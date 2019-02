Risikerer livsvarigt fængsel: El Chapo kræver ny retssag

Den dømte narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman vil kræve en ny retssag, efter at det er kommet frem, at medlemmer af juryen overtrådte et forbud mod at følge sagen i medierne.

Det oplyser advokater for den 61-årige mexicaner i et brev til domstolen, skriver Associated Press.

Et medlem af juryen har fortalt Vice News, at mindst fem jurymedlemmer diskuterede mediernes dækning af retssagen, selv om det var forbudt. Frygten var, at mediedækningen kunne påvirke juryen.

- Vi fik besked på, at vi ikke måtte følge medierne under retssagen? Men det gjorde vi altså! Juryen gjorde det, siger det anonyme jurymedlem til Vice.

Guzmans advokat Jeffrey Lichtman siger, at hans højtprofilerede klient har krav på en upartisk jury.

- Som en hver anden, der er tiltalt for en forbrydelse i Amerika, har Joaquin Guzman ret til en fair retssag – og en dom, der er afgjort af en upartisk jury, siger Lichtman.

- Det var tydeligvis ikke tilfældet her.

Guzmans advokat Jeffrey Lichtman. Foto: Reuters

Anklagemyndigheden har ikke kommenteret sagen.

Guzman blev efter en langstrakt retssag i New York kendt skyldig i at stå i spidsen for et globalt narkoimperium. Strafudmålingen finder sted 25. juni, og det ventes, at han vil blive idømt livsvarigt fængsel.

Retssagen varede i tre måneder, og mere end 50 personer har vidnet i sagen, hvor det er blevet afsløret, hvordan Sinaloa-kartellet tjente milliarder af dollar på at smugle tonsvis af kokain, heroin, amfetamin og marihuana til USA.

'El Chapo' er en af de helt centrale figurer i den mexicanske narkokrig, der har hærget landet siden 2006.

I 2017 blev han udleveret til USA efter at være blevet anholdt i Mexico.