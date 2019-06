Risiko for skybrud og torden: Lyn og regn har ramt Danmark

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sølund Festivalen - verdens største festival for udviklingshæmmede - bliver afviklet, mens regnen buldrer ned over pladsen, mens København lige nu også får uvejr.

Lynnedslag har allerede indtaget nordøstjylland, ligesom København lige nu rammes af torden.

Henning Gisselø, vagtchef, DMI, oplyser til Ekstra Bladet, at uvejret har retning nordpå.

- I Tyskland hvor det kommer fra, har det været meget voldsomt, men normalt taber det lidt pusten, når det kommer herop.

- Resten af landet har fået regn- og tordenbyger. Det er sidste akt. Det er væk i løbet af et par timer bortset fra Bornholm, hvor der vil vare en smule længere.

Lokalt kan der falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min, oplyser DMI, der via Ritzau skriver:

'Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.'

Viborg: flere lynbrande i Viborg og Bjerringbro området på grund af uvejr. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) June 12, 2019

Henning Gisselø regner dog ikke med, at der kommer skybrud:

- Vi kommer tæt på skybrud, men jeg tror, at vi holder os under. I givet fald skal det komme inden for de næste par timer.