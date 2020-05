Rival ramt af tre skud: Kampsoldat dømt for drab

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): En nu 44-årig tidligere soldat i de danske kamptropper i Kosovo, Irak og Afghanistan blev sidst på eftermiddagen idømt 13 års fængsel for drab på den nye mand i sin ekskærestes liv.

Han blev også fundet skyldig i brud på den skærpede våbenparagraf og for tyveri af en pistol med ammunition på Høvelte Kasserne.

Nedskydningen foregik omkring klokken syv 22. marts sidste år i drabsmanden, Nikolaj Kristoffersons, særskilte anneks i sin og ekskærestens villa i Lyngby.

Domsmandsretten fandt Nikolaj Kristofferson skyldig i at have skudt den 47-årige mand med fuldt overlæg. Ofret blev ramt af tre skud fra nær afstand, hvoraf det ene projektil pløjede igennem højre side af hans brystkasse og hans hjerte.

Kvæstelserne var øjeblikkeligt dødbringende.

De andre skud ramte venstre side af brystet og mandens lyske.

Redningsfolk kommer her det 47-årige skudoffer til undsætning, men mandens liv stod ikke til at redde. Et af de tre skud pløjede igennem hans hjerte. Foto: Kenneth Meyer

Ingen anger at spore

Det fatale skudangreb var resultatet af den nu 44-årige mands vrede og jalousi-agtige følelser og et ulykkeligt samliv præget af store konflikter og uenighed.

Det udløste i de sidste måneder før drabet også problemer i forhold til Nikolaj Kristoffersons samvær med parrets mindreårige datter og deres planlagte hussalg med gentagne henvendelser til politiet og hans arbejdsgiver i Den Kongelige Livgarde.

Senioranklager Peter Rask fremhævede i sin procedure, at den nu dømte var 'klar til kamp' med magasinet sat i våbnet, og at pistolen blev affyret fra nær afstand. Han hæftede sig også ved, at han på intet tidspunkt har hørt den tiltalte angre sin handling.

Kaldte offer 'Tissemand'

Endelig fremhævede han, at Nikolaj Kristofferson samme morgen havde kaldt sin rival '(mandens fornavn, red') Tissemand'.

- Det falder i øjnene, at han netop med det ene skud ramte hans underliv. Om det er tilfældigt, ved vi ikke. Det, som vi ved, er, at der var en intention om at dræbe, sagde Peter Rask, der mente, at det burde lægge et eller to års fængsel oven i normalstraffen på 12 års fængsel for drab, at manden også har forbrudt sig mod den skærpede våben-bestemmelse.

Her er en SIG Neuhausen-pistol magen til gerningsvåbnet i drabssagen. Pistolen er et af Forsvarets standardvåben.

De argumenter fulgte domsmandsretten, mens retsformand Nanna Blach afviste forsvareren, Finn Bachmanns, indlæg om strafformildelse. Han havde henvist til, at Nikolaj Kristofferson har udvist stor omsorg for parrets fælles barn, og at hans sindstilstand var præget af, at han fra ekskærestens og hendes nye mands side angiveligt var udsat for personlig forfølgelse.

De havde blandt andet pr. sms aftalt at forsøge at bringe den nu 44-årige mand 'ud over kanten', så myndighederne kunne se, at han var psykisk syg.

'Jeg er ikke koldblodig'

Selv sagde den nu dømte, da han fik det sidste ord i retten, at han 'bestemt ikke er koldblodig', og at det ikke var hans hensigt at dræbe den mand, som efter hans opfattelse har 'ødelagt hans liv'.

- På det tidspunkt da det her skete, var jeg kommet videre, hævdede han.

Den nu dømte københavner aflagde allerede før bevisførelsen i Glostrup tilståelse i alle de tre forhold, han var tiltalt i.

Men hans ekskæreste afgav alligevel vidneforklaring, da det efter anklagerens mening var afgørende for at forstå hans handling og udmåle en straf i drabssagen.

Ekskæresten beskrev som vidne den nu dømte mand som 'iskold' og 'syg'.

Det sidste er der ikke videnskabeligt belæg for. Manden er i en mentalerklæring blevet betegnet som socialt hæmmet, men han er ikke erklæret sindssyg, lider ikke at posttraumatisk stress som følge af sine udsendelser i krigszoner og har ikke psykopatiske træk.

Nikolaj Kristoffersons forsvarer udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke.

