Rival skudt i USA: To HA-rockere sigtet for mord

To medlemmer af Hells Angels anholdt og sigtet for at at have dræbt rivaliserende rockergruppes leder for øjnene af hans ægtefælle

Tre fuldgyldige rockere er nu sigtet for drabet på lederen af Pagan MC, Francisco Rosado. Den 51-årige familiefar blev ramt af dødbringende skud på åben gade 2. maj i år på Hollard Avenue i Bronx i New York.

Det oplyser Daily News på baggrund af oplysninger fra NYPD's drabsafdeling.

Her er Francisco Rosado, den nu afdøde leder af Pagan MC's chapter i Bronx. Foto: Privatfoto

De drabssigtede er to medlemmer af Hells Angels ved navn Frank 'Loose Cannon' Tatulli, 58 år, og den 29-årige Sayanon Thongthwath samt den to år yngre Anthony Destefano. Han er medlem af gruppen Satan's Soldiers.

Dræbt på åben gade

Den tæt tatoverede profil i bydelens kriminelle miljø blev mejet ned på et parkeringsareal foran Pagan-chaptrets hovedkvarter i Bronx.

Overvågningskameraer viste umiddelbart før angrebet to sortklædte, maskerede og pistolbevæbnede mænd haste ud af et en Jeep Cherokee og løbe ind over det mennesketomme fortov.

Her sad Francisco Rosado og hans kone i fredelige samtale med nogle bekendte.

Kort efter tømte de maskerede mænd deres magasiner ind i Rosados krop og vendte tilbage til bilen, hvor en chauffør ventede. Med høj hastighed forsvandt køretøjet derefter i ukendt retning.

Folk i området bemærkede, at våbnene var forsynet med lyddæmpere.

Enke var øjenvidne

Jeannie Rosado var ved sin mands side, da han blev skudt og kort efter udåndede. Hun råbte spontant 'I give all the glory to Jesus'.

Drab, våben og narko: Frembrusende rockergruppe Pagan MC er i forvejen en af de største rockergrupper i landet med mere end 1300 medlemmer og mindst 100 afdelinger især i det østlige USA, og den stadigt mere magtfulde gruppering har i en årrække været dybt involveret i narkokriminalitet og trafficking i det kriminelle miljø. Medlemmer er blandt andet gennem årene dømt for drab, drabsforsøg, mishandlinger, våbenhandel og indsmugling af kokain, heroin og amfetamin. Politiet advarede sidste år om, at rockergruppen Pagan MC er i kraftig vækst især i det østlige USA. Gruppen har angiveligt i de seneste fire år fået 50 procent flere medlemmer alene i delstaten New Jersey, hvor myndighederne opfatter Pagan som mere voldelige end ærkerivalerne fra Hells Angels. - Gruppen ekspanderer i et omfang, som vi ikke har set tidligere. Det er efterhånden svært at finde et lokalområde, hvor Pagan MC ikke er til stede, sagde Edwin Torres, politiofficer i New Jersey State Police, sidste år til nyhedsmedierne NJ News og Star-Ledger, som rapporterede om gruppens massive hvervekampagne. - Der er tale om en omfattende genopblussen, sagde Lee Seglem, direktør for politiets efterforskning af organiseret kriminalitet i New Jersey, til reporterne. Vis mere Luk

Enken har i et kort interview med Daily News fortalt, at hun håber, at de sigtede mænd bliver straffet efter fortjeneste, hvis de kendes skyldige.

- Det her er bittersødt. Det bringer ikke min mand tilbage, lyder hendes reaktion på anholdelserne.

Her er overvågningsbillederne af de mænd, der 2. maj i år i newyorker-bydelen Bronx stod bag det dødbringende angreb på rockerbossen Francisco Rosado. Selve drabet fangede kameraet ikke. Foto: NYPD

Politiet har noteret sig, at ukendte gerningsmænd sidste vinter affyrede skud mod det nye HA-hovedkvarter i New York. Om den hændelse har noget med drabet at gøre, er det ikke lykkedes at afklare.

Den særlige bandeenhed i NYPD har angiveligt ikke hidtil registreret en voldelig rivalisering mellem Pagan på den ene side og Hells Angels og Satan' Soldiers i New York.

Francisco Rosado efterlader sig tre børn og fem børnebørn.

Igennem 27 år var han gift med Jeannie. Hun beskriver i Daily News sin mand som en hårdt arbejdende mand, der kunne være temperamentsfuld.