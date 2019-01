Robert skød betjent i pornobutik: Nu er han henrettet

61-årige Robert Jennings er henrettet i Texas, USA, for drab på en politimand for tre årtier siden

Texas gennemførte onsdag årets første henrettelse i USA, da 61-årige Robert Jennings modtog giftsprøjten for et drab på en politimand for tre årtier siden.

Robert Jennings skød og dræbte politimanden Elston Howard i juli 1988 i forbindelse med et røveri mod en pornobutik i Houston, skriver Associated Press.

- Til mine venner og familie, det var en god rejse. Til politimandens familie, jeg håber I får fred, lød de sidste ord fra Jennings, der blev erklæret for død 18 minutter senere.

Hans advokater havde forinden forgæves bedt USA’s Højesteret om at afblæse henrettelsen med henvisning til fejl begået under retssagen.

Flere end 100 betjente havde i forbindelse med henrettelsen taget opstilling uden for fængslet for at mindes den afdøde politimand.

I 1988 var Jennings allerede dømt to gange for røveri, da han kort efter sin prøveløsladelse gik ind i pornobutikken Mr. Peeper’s Bookstore med den hensigt at begå et nyt røveri.

Skæbnen ville, at betjent Elston Howard, 24, allerede befandt sig i butikken for at anholde butiksbestyreren, da Jennings åbnede døren.

Jennings skød politimanden uden varsel to gange i hovedet. Det hele gik så hurtigt, at betjenten ikke nåede at trække sin tjenestepistol, forklarede vidner under retssagen.

Robert Jennings blev anholdt få dage senere og tilstod drabet.