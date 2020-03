Robinson-vinders mor dræbt: Alt ved mors død var mærkeligt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Allerede da Malene Hasselblad låste sig ind i sin afdøde mors lejlighed, fik hun mistanke om, at der var noget helt galt.

På et lille chatol i moderens gang manglede moderens nøglebundt.

- I alle de år, hun havde boede der, lå de nøgler altid der, og derfor undrede det mig, at de nu var væk, forklarer Malene Hasselblad, der besøgte lejligheden dagen efter, at moderen blev fundet død af en nabo.

Den tidligere Robinson-vinder vidner i dag i sagen mod den 27-årige James Schmidt, som er tiltalt for tre drab begået mod ældre borgere i den samme boligblok på Østerbro i København.

Malene Hasselblads 81-årige mor Inez blev fundet død i sit hjem 8. marts 2019. I første omgang blev kvindens død betegnet som naturlig, men de manglende nøgler og moderens manglende damepung gjorde, at Malene Hasselblad hurtigt fik bange anelser.

- Jeg syntes, alt ved det her var mærkeligt. Politiet fortalte, at min mor havde mærker i ansigtet, som tydede på, at hun havde slået hovedet og så fået et ildebefindende, men der manglede så mange ting. Hvor var hendes dankort? Hvor var hendes pas? Hvor var hendes dametaske, fortæller Malene Hasselblad, som i retten virker stærkt påvirket og under sin vidneforklaring flere gange må trække vejret dybt.

Der er indkaldt over 50 vidner til retssagen mod James Schmidt. Han kræves idømt livsvarigt fængsel for tre drab, men nægter sig skyldig. Privatfoto

Ifølge politiet blev Malene Hasselblads mor dræbt ved kvælning som det tredje offer for en formodet seriemorder. Den tiltalte James Schmidt nægter sig skyldig.

Det var den tidligere Robinson-vinder, der fik politiet på sporet af rækken af drab på ældre.

Malene Hasselblad fandt omstændighederne ved moderens død så mistænkelige, at hun dagen efter kontaktede sin mors bank og senere politiet, fordi hun havde mistanke om, at moderens dankort blev misbrugt.

I sagen mod 27-årige James Schmidt fremgår det, at kvindens dankort og mastercard blev brugt 86 gange til indkøb og kontanthævninger på i alt 94.010 kr. i tiden efter hun formodes dræbt.

Tre drab på en måned Serien af mord begyndte 5. februar sidste år cirka klokken 14, hvor den 82-årige Eva Hoffmeister blev dræbt i sin lejlighed Vangehusvej 1 F stuen tv., og gerningsmanden stjal hendes hævekort. Liget nåede at blive kremeret, før politiet efter det tredje drab på Inez Hasselblad fik mistanke om en forbrydelse. Politiet tror derfor, at Eva Hoffmeister også blev kvalt, men det kan af gode grunde ikke bevises, fordi der ikke har været en obduktion. 2. marts 2019 blev den 80-årige Peter Olsen ifølge politiet dræbt ved kvælning cirka kl. 09.20. Også her bliver drabet indledningsvist slået hen som naturligt. Seks dage senere 8. marts blev Inez Hasselblad, 81, ifølge tiltalen dræbt mellem den 7. marts cirka kl. 18.30 og 8. marts kl. 12, hvor hun blev fundet død i lejligheden Vangehusvej 1 B 1. th. En obduktion viste, at hun blev dræbt ved kvælning.

Opdateres..