Rocker filmet i at hente penge i hashsag

De otte tiltalte vurderes af politiet til at have solgt mindst 364 kilo cannabis-produkter. Heraf er en stor del hash, men også joints, skunk og lignende.

Det er foregået i perioden fra 6. oktober 2016 og frem til 4. april 2017, hvor politiet slog til mod den mistænkte hashring tidligt næste morgen.

Politiet mener, at salget er foregået fra mindst to boder i Pusher Street kaldet boderne nr. 24 og nr. 38.

Anklageskriftet beskriver, hvordan de otte tiltalte indtager hver deres rolle i ligaen.

Øverst i hierarket befandt - i følge anklageskriftet - to HA-rockere, den en Jørgen Rinke, og deres angivelige højre hånd.

De andre indtog derefter andre roller. Blandt andet som bestyrer af de to hashboder, mens andre fungerede som håndlangere og kurere, hvor der blev bragt hash og penge til og fra Pusher Street.

Jørgen Rinke er prøveløsladt, og han risikerer at få udløst resten af lin livstidsdom, i fald han kendes skyldig.

To af sagens tiltalte menes også at stå bag et rænkespil, hvor et medlem af Hells Angels, ikke de medtiltalte rockere, skulle have plantet heroin på sig, og at politiet derefter skulle tippes anonymt.

Rænkespillet blev ikke ført til ende, da ukendte ifølge anklageskriftet gav duoen besked om at stoppe.

Denne del er af anklageskriftet inkluderer ikke Jørgen Rinke eller den anden HA'er.