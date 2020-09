Rocker samt far og søn fængslet i voldsom narkosag

En fuldgyldig HA-rocker, en far og hans voksne søn samt flere kvinder har i følge politiet opfattelse spillet hver deres rolle i en narko-liga, der servicerede Østjylland med amfetamin.

I alt er 12 personer anholdt og varetægtsfængslet. Ni mænd og tre kvinder. Flere nægter sig i følge Ekstra Bladets oplysninger skyldige, mens andre har erkendt dele af sagen.

19. august udsendte Østjyllands Politi en pressemeddelelse, hvor man kortfattet gjorde rede for sagen.

Se også: Stor aktion: 12 personer sigtet for handel med flere hundrede kilo amfetamin

I forbindelse med sagen oplyste politiet dengang, at der var sket anholdelser i Nørresundby, Vejle, Horsens, på Djursland, i Aarhus-området, og på Københavns Vestegn. Under ransagningerne blev der fundet både amfetamin og våben.

Anholdt på motorvej

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i retsbøgerne fra de grundlovsforhør, der har været holdt i forbindelse med efterforskningen.

Første gundlovsforhør blev holdt 3. juni i år. Dagen før var 48-årig mand blevet anholdt om formiddagen på Østjydske Motorvej ved Hasselager sydvest for Århus.

I følge sigtelsen var han her i besiddelse af tre kilo amfetamin, der i følge politiet opfattelse skulle sælges videre til 'en større personkreds.'

Ved grundlovsforhøret erkendte manden de tre kilo narko, men nægtede salgsdelen.

Næste grundlovsforhør blev holdt 29. juli, hvor tre personer blev fremstillet. Her er den ene ifølge Ekstra Bladets research en 51-årig Hells Angels-rocker, mens de to andre er en 51-årig mand og en 49-årig kvinde.

Dette retsmøde er omgærdet af stor diskretion og blev holdt for dobbeltlukkede døre, hvilket betyder, at end ikke sigtelsen er kommet frem offentligt.

Amfetamin i pulverform. Arkivfoto: Jan Sommer

Sagens sidste otte blev anholdt 18. august og fremstillet i grundlovsforhør dagen efter. En af de otte fremstillede ved dette grundlovsforhør er i øvrigt en 30-årig søn til en af de mænd - ikke rockeren - der blev fremstillet og fængslet 29. juli.

Grundlovsforhøret, hvor de otte blev fremstillet, foregik knapt så tillukket, hvor der 'kun' blev anmodet om almindelig dørlukning. Dermed er sigtelsen offentlig tilgængelig, hvorfor det er muligt at kaste mere lys over narkosagen.

Sigtelsen beskriver, hvordan den sigtede narkoliga havde deres centrale lager i en ejendom, der ligger i en landsby syd for Odder. Herfra er amfetaminen så blevet fordelt til sælgere, der blandt andet bor forskellige steder i Århus' udkant.

I sigtelsen beskrives det, hvordan beboerne flere gange har fået leveret godt et kilo narko til bopælen.

I sigtelsen beskrives det også, hvordan andre portioner på gennemsnitligt tre kilo gentagne gange er blevet overleveret i et skovstykke uden for Odder, efter at man først har mødtes på en parkeringsplads ved Lidl i selve Odder by.

Organiserede kriminelle

Der er dog lang vej op til de store mængder ametamin, der er nævnt i politiets pressemeddelelse, der blev udsendt 19. august. I pressemeddelelsen lyder det, at man i forbindelse med sagen har fundet flere hundrede kilo amfetamin, og at omtalte fund blev gjort i forbindelse med anholdelsen af rockeren, den anden 51-årige mand og kvinden.

- Det er vores vurdering, at der blandt de anholdte er flere højtplacerede bagmænd fra det organiserede, kriminelle miljø. De har været første led i distributionskæden og har forarbejdet amfetaminen, og sådanne personer er det vigtigt at vi får stillet til ansvar som led i bekæmpelsen af den organiserede narkokriminalitet, siger Carit Andersen, chef for politiets Særlige Efterforskning Vest, der har haft del i efterforskningen.

Ud fra pressemeddelelsen at dømme, er der dermed rockeren og den anden 51-årige mand, som politiet vurderer er bagmændene i sagen.

Overfor Ekstra Bladet ønsker Carit Andersen ikke at uddybe sagen yderligere.



Pakket amfetamin i pres og plastik. Det er tydeligt at se, at der er tale om en pastalignende masse. Foto: Politifoto