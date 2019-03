Rocker tiltalt for trusler mod kæreste: - Du forsvinder

'Hvis du er væk, så får jeg forældremyndigheden', skulle 37-årig rocker have sagt til sin kæreste. Han er nu tiltalt for vold og trusler mod kvinden

Først førte han sin finger hen over halsen - som for at signalere halshugning - så truede han med vold.

Sådan lyder et af punkterne i anklageskriftet mod et 37-årig bandidosmedlem, der nu skal for retten i Glostrup sigtet for vold og trusler.

Episoden mellem rockeren og hans daværende kæreste udspillede sig angiveligt sidste år foran en børnehave i Brøndby.

Ifølge anklageskriftet spyttede rockeren kvinden tre gange i ansigtet, hvorefter han rev hende i håret, så hun måtte gå ned på knæ.

Men raseriet stoppede ikke her. Anklageskriftet beskriver hvordan han angiveligt truede kvinden med yderligere voldelige handlinger og sagde 'du forsvinder' og 'hvis du er væk, så får jeg forældremyndigheden'.

Politiet har nu tiltalt rockeren for episoden, der fandt sted i 18. december omkring klokken 16.00 foran deres fælles barns instituion.

Den 37-årige mand er tidligere dømt for vold og har haft forskellige betroede og høje stillinger i Bandidos, som han desuden har været medlem af i en årrække.

Ekstra Bladet har haft kontakt til den 37-åriges forsvarsadvokat Ulrik Møller, der afviser at udtale sig om sagen og henviser til sin tavshedspligt.

Det er derfor uvist, hvordan den 37-årige forholder sig til tiltalen.

Sagen mod Bandidos-medlemmet er berammet til at køre 25. marts ved Retten i Glostrup.