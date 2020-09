Rockere anholdt for coronabedrageri

To personer med tilknytning til rockermiljøet, en revisor og en anden ukendt person er anholdt under mistanke om hjælpepakkesvindel

Københavns Politi har i dag anholdt fire personer der mistænkes for at have svindlet for 1,5 millioner kroner gennem coronahjælpepakkerne.

Der er tale om to mænd med relation til rockermiløjet samt en revisor og en sidste ukendt person.

- Revisoren har fungeret som en art vejleder for de tre andre personer - herunder de to med tilknytning til rockermiljøet, siger vicepolitiinspektor Torben Henriksen til Ekstra Bladet.

De anholdte mistænkes for at have forsøgt at få udbetalt lønkompensation til 26 medarbejdere gennem to virksomheder.

Dog blev ansøgningerne afvist af Erhvervsstyrelsen, da der blandt andet var indsat falske personnumre i ansøgningerne.

- Vi står med en sag, hvor de fire anholdte tilsyneladende har forsøgt at svindle med penge, som er tiltænkt virksomheder, der er økonomisk ramt af den nuværende covid-19-situation. Vi ser med stor alvor på, at kriminelle forsøger at udnytte den sårbare situation, som hele samfundet befinder sig i i øjeblikket. Derfor er jeg også tilfreds med dagens anholdelser, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen.

De to med tilknytning til rockermiljøet sidder allerede fængslet i forbindelse med en anden sag.

Politiet har i dag ransaget flere adresser, heriblandt revisorens arbejdsplads. Dog peger efterforskningen på, at revisoren har forsøgt at svindle i sin fritid.

De anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen onsdag i Retten i Glostrup, hvor politiet også har begæret dørlukning.