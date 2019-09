Rockere blokerede storby: Oprør mod rygmærke-forbud

'Frihed er vores religion!'

Det var et af banner-opråbene, da hundreder af tyske rockere anført af gruppen Hells Angels lørdag eftermiddag kørte i kortege og blokerede flere af regeringsbyen Berlins store hovedstrøg med deres kværne.

Demonstrationen var sat i værk som en protest imod Tysklands skærpede lovkrav målrettet mod rockergrupperne.

En overgang fyldte rockerne hele gadebilledet i den tyske regeringsby. Foto: Christian Mang/Ritzau Scanpix

Et udvalg af særligt kriminaliserede '1%'-rockere i forbundsstatens bandemiljø har siden marts 2017 levet med, at de ikke længere i det offentlige rum må bære logoer og rygmærker synligt på deres veste.

HA-boss: Pansere er svin

Det har vakt vrede helt op i toppen af rockernes hierarki. Med i kortegen ved Brandenburger Tor var også HA-topfolk som André Sommer og Frank Hanebuth.

- Det er rigtigt nok, at vi selv er medansvarlige for, at den aktuelle situation er opstået. Men det arbejder vi på at ændre, sagde André Sommer, Nomads-chef i Hells Angels, til det anerkendte nyhedsmedie bz-berlin.dk.

Rockerbossen sluttede sin tale af med ordene 'ein fröhliches ACAB (all cops are bastards, red.)', der kan oversættes som 'et lystigt - alle pansere er nogle svin'.

Politiet: De er kriminelle

Demonstrationen kastede ikke sammenstød med ordensmagten eller forbipasserende borgere af sig. Men overfor bz-berlin.de kommenterede talsmand for 'Die Gewerkschaft der Polizei (GDP), Benjamin Jendro, rockernes protester med ordene:

- Der er tale om kriminelle grupperinger. Det skal vi ikke glemme.

Politi-rygtalsmanden glæder sig over, at rygmærke-forbuddet forhindrer rockerne i at sprede synlig angst og skille sig ud i de tyske byers gadebillede.

