Rockere fængslet for overfald

To mænd med relation til en rockerklub er nu varetægtsfængslet for et groft overfald i Vangede i august, og politiet leder efter flere medgerningsmænd.

En 31-årig mand blev fredag varetægtsfængslet i Retten i Lyngby, mens en anden mand blev fængslet i onsdags i samme sag.

De er fængslet til 23. oktober, og de sigtes for grov vold begået 27. august cirka klokken 18.40 på Vangede Bygade.

Her blev offeret overfaldet af en gruppe på cirka fem mænd med slag, og spark og han fik skader i hovedet. Han har dog ikke været i livsfare.

De sigtede nægter sig skyldige.

Politiet formoder, at der er tale om interne uoverensstemmelser. Politiet eftersøger mindst to formodede medgerningsmænd, og derfor blev dagens grundlovsforhør holdt for lukkede døre.