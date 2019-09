Rockere i protest over rygmærkeforbud

Igen i år agter tyske Hells Angels-rockere at køre gennem Berlin for at protestere imod et rygmærkeforbud, der blev vedtaget i 2017.

Den rullende protest er planlagt til at finde sted 14. september skriver flere tyske medier, blandt andet Berliner Morgenpost.

Selv skriver rockerne, at de regner med mellem 1000 og 1500 deltagere ved manifestationen, men Berliner Morgenpost skriver, at der ved de foregående protestture retteligt har deltaget mellem 400 og 500 rockere.

Mottoet for protesten lyder 'Freedom is our Religion' - på dansk 'frihed er vores religion'.

Det var i begyndelsen af 2017, at der på forbundsniveau blev indført et rygmærkeforbud mod mærker fra Hells Angels, Bandidos og Gremium.

Se også: Tyskland forbyder rygmærker

Forbuddet gælder også symboler, der knytter sig til de omtalte klubber, og det blev indført fordi forbundsmyndighederne vurderer, at klubbernes medlemmer spiller en aktiv rolle i organiseret kriminalitet.

På landsplan i Tyskland er det kun Satudarah, der som klub er gjort forbudt ved lov. Til gengæld har flere delstater gjort forskellige afdelinger fra tre berørte rockerklubber, Hells Angels, Bandidos og Gremium ulovlige, fordi afdelingernes medlemmer har været aktive i grov kriminalitet.

Efter forbuddet i 2017 har man fra rockernes side haft indklaget rygmærkeforbuddet for en domstol. Dog uden held.

Derfor protesterer man nu årligt i den tyske hovedstad.