Rockere i retten: Sag om vold og dummebøde

RETTEN I NYKØBING F: To yngre mænd fremstilles fredag eftermiddag i en sag om vold og afpresning. I forvejen er tre andre fængslet i samme sag.

De to, der fremstilles i dag, nægter sig skyldige. Men ved fredagens grundlovforhør blev begge fængslet i foreløbigt 14 dage.

Ved dagens retsmøde er det kommet frem, at offeret i sagen var del af Satudarah, og han ønskede at forlade klubben. Men dette kunne ikke ske uden, at betalte et større pengebeløb.

Ifølge politiet blev manden afkrævet et udmeldelsesgebyr på 100.000 kroner, samtidig med, at han fik smidt en 'dummebøde' oveni på 600.000 kroner.

Af det samlede beløb skulle de 125.000 kroner betales samme dag.

Ifølge sigtelsen fandt episoden sted 22. juni i Bagsværd, hvor manden i første omgang fik en kniv for struben. Efterfølgende blev han lokket til en adresse på Møn, hvor han blev udsat for vold.

Han blev blandt andet slået med en askeskovl, ligesom han fik væltet et skab ned over sig.

De anholdte er desuden sigtet for at have stjålet en bil fra en anden person efter overfaldet.

Ved dagens retsmøde var de sigtede i højt humør og grinede til hinanden, hvilket fik dommeren til håndfast at bede dem stoppe.

Efter oplæsning af sigtelsen udbad anklageren sig lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, hvilket dommeren imødekom.

Derfor blev tilhørere nu sendt uden for døren, mens resten af retsmødet holdtes.

