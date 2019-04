Rockere og bander skylder det offentlige 168 millioner

Hvordan hænger det sammen, at man har en indkomst på 0 kroner og samtidig kører i dyre biler og har kæmpe lejligheder?

Det spørgsmål har Skattestyrelsen stillet sig selv, og en række efterfølgende kontroller i rocker- og bandemiljøet har vist, at statskassen har 168 millioner kroner til gode i miljøjet.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Sidste år gennemførte styrelsen i alt 2896 kontroller rettet mod rocker- og bandemiljøet.

- Hvis man har 0 kroner i indkomst eller får et mindre beløb i for eksempel kontanthjælp, står det ikke mål med, at man kører rundt i en dyr bil eller bor i ejerlejlighed til flere millioner kroner.

- Det er selvfølgelig noget, der får alle vores advarselslamper til at blinke, siger fagdirektør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, Steen Bechmann Jacobsen, i pressemeddelelsen.

Kontrollerne er foregået sammen med politiet og i flere tilfælde de respektive kommuner.

Ud af de 2896 kontroller sidste år er der konstateret fejl i hele 87 procent af tilfældene.

- Når vi kontrollerer, undersøger vi, hvor pengene der kan få deres økonomi til at hænge sammen, stammer fra.

- Her finder vi både eksempler på sorte penge, private udgifter afholdt af deres virksomheder eller uforklarlige indsættelser på bankkonti, som vi så sørger for, at der bliver beregnet skat af, forklarer Steen Bechmann Jacobsen.