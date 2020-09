Rockere og revisor fængslet for corona-svindel

Alle nægter sig skyldige - politiet mener, de forsøgte at hive 1,5 millioner kr. ud af hjælpepakkerne

To Bandidos-rockere og en revisor er sammen med en fjerde mand blevet varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup, sigtet for svindel med covid-19-hjælpepakkerne.

Alle nægter sig skyldige.

De blev fængslet bag lukkede døre for fire uger og tog betænkningstid med hensyn til at kære fængslingerne. Alle fik også navneforbud.

De to rockere sad i forvejen og afsonede straffe i en anden sag, da de i går blev anholdt i fængslet af politiet fra Særlig Efterforskning Øst. Det var i forbindelse med efterforskningen af den anden sag mod rockerne, at politiet kom på sporet af den formodede covid-19-svindel.

Ifølge sigtelsen forsøgte de at få udbetalt støtte på halvanden million kr. for 26 hjemsendte medarbejdere i to virksomheder.

Men de to ansøgninger om lønkompensation blev afvist af Erhvervsstyrelsen, fordi der angiveligt var fusket med flere personnumre på de påstået hjemsendte medarbejdere. Flere af medarbejderne er tilsyneladende fiktive.

Straffen kan firedobles

Foruden sigtelsen for bedrageri er de fire sigtet efter den skærpende bestemmelse i straffeloven om forbrydelser begået i anledning af corona, paragraf 81 d, hvor straffen kan skærpes op til fire gange.

Sigtelsen mod de fire lyder, at de i forening har søgt om støtten på 1,5 millioner kr., og at der er benyttet to CVR-numre. Men de enkeltes roller er ikke nærmere beskrevet i sigtelsen.

Politiet mener, at revisoren - der er ansat i et revisionsfirma - har bistået rockerne i sin fritid, ikke i arbejdstiden. Politiet ransagede mandens arbejdsplads i forbindelse med anholdelserne tirsdag.

Vicepolitiinspektør Torben Henriksen, SEØ, sagde i går: 'Vi står med en sag, hvor de fire anholdte tilsyneladende har forsøgt at svindle med penge, som er tiltænkt virksomheder, der er økonomisk ramt af den nuværende covid-19-situation. Vi ser med stor alvor på, at kriminelle forsøger at udnytte den sårbare situation, som hele samfundet befinder sig i.'