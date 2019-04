Rockere reddede livet: Smed sig ned bag bil under drive-by skyderi

Politiet mener, at der var tale om et opgør mellem LTF og Gremium

Et skyderi på åben gade på Stationsvej i Stenlille var et opgør mellem Loyal To Familia og rocker-klubben Gremium, mener politiet.

En eller flere personer med tilknytning til Gremium reddede livet ved at kaste sig ned bag en parkeret bil, da der blev affyret mindst seks skud fra en kørende VW Polo mod dem.

Skyderiet skete 28. maj sidste år kl. 20.15 ud for et pizzeria. Våbnet var formentlig en pistol, kaliber 7.65.

Tre unge, to 22-årige og en 23-årig, som politiet mener er medlemmer af LTF, stilles fredag for et nævningeting i Retten i Næstved, hvor de er tiltalt for drabsforsøg og grov våbenbesiddelse.

Anklagemyndigheden kræver dem dømt efter bande-paragraffen 81 a, der fordobler straffen, hvis forbrydelserne er begået som led i en væbnet konflikt mellem grupperinger.

De tiltalte nægter sig skyldige.

Stribe af skyderier

Den ene af de 22-årige tiltalte står, ifølge anklageskriftet, også bag en anden skudepisode i slutningen af marts 2018 ved Dianalund Station, hvor der blev affyret flere skud mod to personer, der stod på vejen ud for stationen.

Her var der dog ikke tale om en konflikt mellem LTF og Gremium, og politiet har undladt at rejse tiltale for drabsforsøg, men alene for, at den 22-årige har forvoldt fare for ofrenes liv.

Der blev affyret seks skud fra en kørende VW Polo. Foto: Byrd / Steven Knap

En måned efter skudepisoden i Stenlille slog politiet 28. juni til i en massiv aktion mod rocker- og bande-miljøet, efter at der samlet havde været fem skyderier og et drabsforsøg med kniv i løbet af et halvt års tid på Sjælland.

Mindst 12 blev anholdt og politiet fandt både våben og narkotika.

Hos den ene 22-årige LTF´er fandt politiet en skarpladt Zastava pistol i hjelmboksen på en knallert og et kilo hash i en hjelmboks på en knallert, der stod i et kælderrum. I sin undertøjsskuffe i lejligheden gemte den 22-årige også, ifølge tiltalen, 35 gram kokain.

Fandt jagtriffel

Under politiaktionen fandt betjentene hos den anden tiltalte 22-årige og den 23-årige en Mauser jagtriffel på en adresse i Dianalund, og politiet mener, at riflen var til brug under konflikten mellem LTF og Gremium.Derfor er der rejst tiltale efter bande-paragraffen for våbenbesiddelsen.

De samme tiltalte var også i besiddelse af en større mængde ammunition, herunder 50 skarpe ni mm. patroner og 141 skarpe jagtpatroner og seks skarpe 7,62 mm riffelpatroner.

Den ene 22-årige blev også taget med 290 gram hash på et hotelværelse i Sorø.

Under retssagen, der er planlagt til syv dage, kræver politiet, at de tre LTF´ere får forbud mod at opholde sig i hele Sorø kommune - subsidiært i Stenlille by.