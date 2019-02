Rockere skød 22-årig to gange i benene: Nu er dommen faldet

To rockere fra Satudarah 'sparede' flere års fængsel, fordi retten i Næstved ikke fandt det bevist, at motivet til et skyderi på Mosevej i Næstved 7. januar sidste år var egnet til at starte en konflikt mellem Satudarah og Asgardians 89, der er støttegruppe til Hells Angels.

En 22-årig mand blev slået i ansigtet og skudt to gange i benene af de to rockere. De røvede ham også for to mobiltelefoner og 500 kr.

Politiet mente, at den 22-årige var medlem af Asgardians 89, og at episoden var egnet til at antænde en konflikt mellem de to rocker-klubber.

Derfor påstod politiet rockerne dømt efter bande-paragraffen 81a, der fordobler straffen for forbrydelser, der har baggrund i en væbnet konflikt mellem grupperinger, eller som er egnet til at starte en konflikt.

Men et nævningeting ved retten i Næstved fandt det fredag ikke bevist, at den 22-årige var med i Asgardians 89, og derfor kunne bande-paragraffen ikke bruges.

Skærpede alligevel straffen

I stedet skærpede retten straffen efter en anden bestemmelse, nemlig § 81b, hvor straffen kan hæves med indtil det halve, når skydevåben bruges på et offentligt sted.

Derfor blev de to Satudarah-rockere, den 28-årige Marc Brinckmann og den 29-årige Mohamad Nasser, hver idømt otte års fængsel. De udbad sig betænkningstid.

Mohamad Nasser blev ved dommen udvist for bestandigt.

Rockerne har nægtet sig skyldige under retssagen.

Politiet mente, at skyderiet var egnet til at starte en konflikt mellem Satudarah og Asgardians 89. Men retten fandt det ikke bevist, at offeret var medlem af Hells Angels-støtteklubben. Foto: Per Rasmussen

De to rockere blev også idømt forbud mod at færdes og opholde sig i et område omkring gerningsstedet i Næstved Kommune og i Satudarahs klubhus på Ringbakken 10 i Ganløse.

Rockerborgen er i forvejen tvangslukket af Egedal Kommune foreløbig frem til 17. marts 2019. Det er sket efter beboer-klager og politi-aktioner.

Specialanklager Skipper Pelle Falsled nedlagde i retten påstand om, at rockerne skulle forbydes at opholde sig i hele Næstved Kommune. Men retten indskrænkede forbuddet i et lokalt område ved gerningsstedet.

Anklageren siger til Ekstra Bladet, at anklagemyndigheden nu overvejer om dommen skal ankes med påstand om, at rockerne dømmes efter bande-paragraffen 81a.

Dna på patronhylster

Rockerne var ikke tiltalt for drabsforsøg mod den 22-årige, men alene for grov vold, da det var bevidst, at han 'kun' blev skudt i benene. Begge var tidligere dømt for vold.

Nævningetinget fandt rockerne skyldige blandt andet på baggrund af forklaringer fra vidner, der befandt sig ved gerningsstedet, oplysninger fra rockernes telefoner før og efter skud-episoden, og fordi dna fra den ene gerningsmand blev fundet på et patronhylster på gerningsstedet.

Efter skudepisoden rejste rockerne til Spanien. Politiet mener, der var tale om en flugt, men i retten forklarede den ene rocker, at de havde planlagt en ferie på en måneds tid.

- Det var aftalt længe i forvejen, at vi skulle ned til Barcelona og fejre, at nogle tidligere prospects var blevet fuldgyldige medlemmer, sagde han.

De kørte mod Spanien, men tog et stop i Berlin, hvor de brugte alle deres penge på sprut, damer og narko, forklarede rockeren.

Flere aflyttede telefonsamtaler blev afspillet i retten, hvor den ene rocker bad venner fra Satudarah låne ham penge, fordi han 'ikke havde nået at tage nok med til rejsen - da han måtte af sted hurtigt'.

Rockerne blev efter en international efterlysning anholdt i Malaga og udleveret til Danmark.

