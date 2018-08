Rockerklub giver op i Danmark

Rockerklubben No Surrender eksisterer ikke længere i Danmark. Det fortæller en talsmand fra klubben, og det bliver bekræftet af politiet.

Mandag morgen blev politi og brandvæsen kaldt ud til en brand i No Surrenders tidligere rockerborg på Lyngager i Brøndby. Røgen steg ud af knuste vinduer og var nærmest symbolsk i forhold til, at ilden ødelagde det tidligere tilholdssted for rockergruppen.

Brandvæsenet har her slukket ilden i den tidligere rockerborg i Brøndby. Foto: Kenneth Meyer

Politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter(NEC) fortæller, at de følger rocker- og bandemiljøet tæt.

- Det er vores opfattelse, at den gruppering, der er kendt under navnet No Surrender er stærkt svækket. Spørgsmålet er, om den de facto stadig eksisterer, siger han.

Senere på dagen lykkes det Ekstra Bladet at få fat i en tidligere talsmand for No Surrender i Danmark. Han bekræfter, at rockergruppen er opløst i Danmark.

No Surrender har sit udspring fra den hollandske rockerklub Satudarah. I 2013 brød en række hollandske medlemmer ud af klubben og dannede No Surrender med den karismatiske og cigar-rygende rocker Henk Kuipers som world captain.

Her ses Henk Kuipers ved et af sine besøg i Danmark. Foto: Anthon Unger

Iført vesten fra Satudarah sørgede Henk Kuipers i sin tid for, at klubben fik sin første afdeling i Danmark. Siden åbnede han også klubben No Surrender på dansk jord. Det skete i henholdsvis efteråret 2013, hvor Satudarah åbnede afdeling i Bagsværd. Og igen i august 2015, hvor en udbrydergruppe fra Satudarah valgte at blive den første danske afdeling af No Surrender.

Henk Kuipers har på sin vis stået fadder til No Surrender, men i følge Ekstra Bladets oplysninger spiller han også en rolle i forhold til, at No Surrender er lagt i graven i Danmark.

Henk Kuipers, klubbens hollandske chef/talsmand med kasket under en promovering, hvor to svenske medlemmer blev forfremmet. Den mørke mand, der får et kram, er netop blevet forfremmet til præsident.

53-årige Kuipers blev anholdt sidste år og fængslet i en sag, hvor han er mistænkt for at have forsøgt at afpresse virksomhedsejere for mere end 800.000 Euro. Det er sket i forbindelse med såkaldt inkasso-arbejde.

Desuden mistænkes han for vold mod medlemmer af klubben, der skulle smides ud. I godt to år aflyttede politiet No Surrender-klubhuset i Kuipers hjemby Emmen. Og her afsløredes det angiveligt, hvordan nogle medlemmer blev udsat for vold.

Hollandske medier skriver i juli måned, at han er trådt ud af No Surrender, og det kan have spillet en rolle i forhold til nedlæggelsen af motorcykelklubbens danske afdeling, erfarer Ekstra Bladet.

