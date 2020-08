Rockerkonflikt: Fem anholdt i stor politiaktion

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

I et samarbejde på tværs af politikredse er der torsdag anholdt fem personer og ransaget 18 adresser i en aktion rettet mod to kriminelle grupperinger.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge et konfliktnotat udarbejdet af Rigspolitiet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er de to rockergrupper Bandidos og Gremium for øjeblikket i konflikt.

Konflikten omfatter også Bandidos' støttegrupper.

Dagens aktion sker efter flere skyderier i det offentlige rum som led i konflikten.

Rocker-konflikt på Vestegnen: Politiaktion mod flere adresser

Aktionen er udført under ledelse af Københavns Politi, Særlig Efterforskning Øst, og Københavns Vestegns Politi. Det er sket i tæt samarbejde med Nordsjællands og Midt- og Vestsjællands Politi.

Der er foretaget ransagninger på 18 forskellige adresser i de fire politikredse, og derudover har fem personer kortvarigt været anholdt.

- Skyderier i det offentlige rum er en helt uacceptabel og særdeles kynisk adfærd, som politiet på ingen måde hverken kan eller vil acceptere. Dagens aktion sker som en helt naturlig konsekvens af flere skyderier og konflikten mellem grupperingerne, siger leder af SEØ politiinspektør Mads Helios i pressemeddelelsen.

Der er både ransaget i private boliger og tilholdssteder for grupperingerne.

- Vi har foretaget ransagninger på adresser og opholdssteder for de personer, som efter vores opfattelse spiller centrale roller i sammenstødene mellem de to grupperinger, siger Mads Helios.

Indsatsen er torsdag eftermiddag stadig i gang.