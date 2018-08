Rod i rockerretssag: Flere vidner dukkede ikke op

Der er mandefald i en retssag, hvor to mangeårige veteraner i bandemiljøet er tiltalt i en sag om et groft knivstikkeri

En højtstående Mongols-rocker og hans bror, der, i følge politiet, har været vicepræsident i rockerklubben, sidder i øjeblikket på anklagebænken i Retten i Glostrup.

Her er de tiltalt i en sag om et groft knivstikkeri 21. marts klokken 20.40 uden for City 2 i Høje Taastrup og var tæt på at koste ofret livet. Begge nægter sig skyldige.

Sagens startede i mandags, og allerede her blev retten fra morgenstunden gjort opmærksom på, at et centralt vidne i sagen havde meldt sig syg. Da sagen fortsatte i dag, gjorde retsformanden opmærksom på, at vidnet havde en dag til at fremsende en lægeerklæring, ellers ville han afsige en anholdelsesbegæring.

To betjente, der skulle vidne i sagen, var på ferie, og det samme var et vidne, der også var planlagt til at afgive forklaring torsdag. Et af forsvarets vidner havde ikke fået oplyst, hvornår han skulle møde op i retten, og slutteligt var et vidne ikke blevet afhentet i Politigårdens Fængsel, hvor han sidder varetægtsfængslet i en anden sag.

Intern uro

Ifølge politiet var det intern uro i rygmærkeklubben, der dannede baggrund for, at ofret blev stukket i lysken med en cirka 30 centimeter lang kniv, så han sank sammen i en blodpøl i vindfanget til indkøbscentret.

Det er politiets opfattelse, at storebroderen opildnede til knivstikkeret og efterfølgende ad flere omgange forsøgte at true knivofferet til tavshed. Første gang var i de hektiske minutter efter knivstikkeriet, hvor han, ifølge politiet, bukkede sig ned over det blødende offer og advarede ham mod at sladre til politiet. Selv har han forklaret, at han ydede førstehjælp til den blødende mand.

I retten er der blevet afspillet overvågningsvideo, der angiveligt viser, hvordan den tiltalte henter vand og puder til ofret. Disse optagelser har offentligheden ikke haft mulighed for at se, men de faktiske omstændigheder blev torsdag bekræftet af en ung kvinde. Hun arbejdede på en nærliggende McDonnalds samme aften og var mødt op for at vidne i sagen.

- Der kom en ung mand løbende og sagde, at han skulle bruge noget vand, fordi en person var stukket ned, forklarede hun.

Der forventes dom i sagen den 20. august.