Rød Golf jagtet af politiet: Nu holder den i å

En rød VW Golf er landet i en å ved Damhussøen i København, efter politiet kort før klokken to begyndte at jagte bilen.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Thomas Christensen.

- Klokken 13.54 er der en af vores patruljer, som ser den røde VW Golf, som de forsøger at vinke ind til siden. Det vil han ikke, og derfor eftersætter man den, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Bilen bliver jagtet rundt i Rødovre i området Tårnvej, Roskildevej, Rødovre Parkvej og Damhussøen.

Søger vidner

- Slutteligt kører den uden den store dramatik ind på noget stisystem ved Harestrup Å, som løber langs Damhussøen, og så kører den ned i åen. Der anholder man så føreren, som er en 41-årig mand, siger Thomas Christensen.

Politiet ved endnu ikke, hvorfor føreren valgte at stikke af:

- Om føreren er spirituspåvirket, eller hvad baggrunden er, ved jeg ikke endnu, men det finder vi nok ud af, når vi kommer mere til bunds i det.

Politiet søger nu vidner i sagen:

- Han er kørt over for rødt lys, og hvis der er andre forhold, hvor han enten har været tæt på at klippe en cyklist, kørt et sidespejl af, eller hvis folk har måttet undvige, vil vi gerne høre om det, så vi kan bruge det mod den anholdte, siger Thomas Christensen.