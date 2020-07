Røg fylder hele gaden

Der er udbrudt brand i en restauration i Bjergegade i Helsingør og røgudviklingen er voldsom.

- Jeg kan ikke se ud af vinduerne. Så tåget er der i gaden, siger Lise Hiort, der bor i en af nabobygningerne.

Ifølge Nordsjællands Politi går røgen i nordlig retning og beboere opfordres til at lukke døre og vinduer. Politiet har iværtsat evakuering af restaurantens nærneste naboer.

Lise Hiort er ikke blevet evakueret.

- Der er en åben port imellem mig og branden. Jeg er ikke nervøs, men jeg har pakket juvelerne, hvis jeg brug for at stikke hurtigt af, siger hun med et grin.

Branden udvikler en masse røg. Foto: Kenneth Meyer

I forbindelse med brand Bjergegade 27A i Helsingør ved Axeltorv skal beboere inden for området Bjergegade, Sudergade, Stjernegade og Kongensgade lukke døre, vinduer og ventilation og blive indendøre. Ved ubehag kontakt 1813. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) July 4, 2020

