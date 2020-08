Røg i hele byen: Brand i etageejendom

Fredag eftermiddag er der udbrudt brand i en etageejendom på Rådhusgade i Horsens.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

- Vi er massivt til stede på Søndergade i Horsens lige nu, da en tagbrand er brudt ud ovenpå en af butikkerne.

- Vi kender ikke omfanget af branden endnu, men vi har en masse styrker til stede derude i øjeblikket for at begrænse branden fra at brede sig til andre bygninger, siger beredskabsdirektør ved Sydøstjyllands Brandvæsen, René Hemberg, til TV2 Østjylland.

Branden udvikler en del røg, hvorfor man anbefaler folk til at lukke døre og vinduer, hvis man bor i nærheden.

Røgen kan ses i det meste af Horsens C.

Opdateres ...