Rørende brev fra mor: ’Min evigt lysende stjerne’

En 21-årig mand erkender, at han sad bag rattet på bilen, der dræbte femårig. Men han hævder, det var et uheld

’Min evigt lysende stjerne. Mor elsker dig for evigt’, lyder de hjerteskærende ord, der omkranser billedet af en yndig, smilende pige i sommerkjole med kridhvidt hår og tindrende øjne.

Brevet ligger i et hav af lys, blomster og bamser på det sted, hvor den femårige piges liv brat blev taget fra hende onsdag eftermiddag.

I et andet brev har en kvinde skrevet: 'Jeg mindes dig med smil - du gik direkte i mit hjerte og fyldte så uendeligt meget med alt, hvad du indeholdt'.

Også børn har skrevet deres forfærdelse over ulykken.

'Selvom jeg ikke kendte dig har jeg stadig rigtig rigtig ondt af dig. Jeg ville ønske, at jeg havde kendt dig', står der med flerfarvet børneskrift på et brev, der er lagt i blomsterhavet. Brevet er pyntet med hjerte, en bamse og en blomst.

Der er et hav af blomster, lys og bamser på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Også det tidligere folketingsmedlem Laura Lindahls datter Columbine har lagt et brev på gerningsstedet, skriver politikeren på Facebook, hvor hun fortæller, at hendes datter kender den femårige pige fra børnehaven, hvor de var veninder.

- Det gør ondt dybt ind i sjælen at se sin datter lægge en farvel-rose til sin femårige veninde, skriver Laura Lindahl.

En forældregruppe fra den lille piges børnehave har startet en indsamling i håbet om at give moren de bedste muligheder for at få den hjælp, hun har brug for. Indsamlingen har i skrivende stund samlet mere end 164.000 kroner ind.

Ved dødsulykken kom den femårige og hendes mor trækkende med deres cykler på fortovet på Peter Bangsvej i København, da en VW Passat pludselig satte i gang på sidegaden Sæbyholmsvej, accelererede tværs over vejen og torpederede den lille familie.

Klemt mellem bilen og husmuren

Pigen blev klemt mellem bilen og husmuren og døde på stedet, mens moren væltede og slog hovedet ind i husmuren, men slap med lettere kvæstelser.

Politiet mener, at Helmi Mossa Hameed, der sad bag rattet, var påvirket af bevidsthedspåvirkende stoffer ved påkørslen, og ifølge politiinspektør Jørgen Bergen Skov fandt politiet lattergaspatroner i bilen. Den 21-årige var desuden frakendt førerretten.

Den femårige piges mor har skrevet et rørende brev, der er lagt på gerningsstedet. Pigen og moren er beskyttet af navneforbud. Foto: Kenneth Meyer

Efter den fatale påkørsel flygtede den 21-årige Helmi Mossa Hameed fra stedet til fods og blev hurtigt efterlyst med navn og billede med en opfordring om at melde sig selv.

Lav stemmeføring

Det var dog først et døgn senere, at han blev anholdt i en bil i København sammen med to kammerater på 22 og 24 år. De bliver nu sigtet for at have hjulpet den 21-årige med at unddrage sig strafforfølgelse.

Da Helmi Mossa Hameed i går blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg var han iført et blåt joggingsæt, der lignede Kriminalforsorgens ejendom. Han virkede ikke synligt påvirket af situationen, men stemmen var lav, da han oplyste sit navn og fødselsdato og bekræftede, at han var blevet anholdt klokken 20.09. Han lignede sig selv på det billede, som politiet offentliggjorde i forbindelse med efterlysningen.

Ifølge hans forsvarer erkender han at have ført bilen, men hævder, at der var tale om et uheld og nægter uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Fandt falske tusindkronesedler Da politiet ransagede en lejlighed i Ishøj i forbindelse med jagten på den 21-årige, fandt de 51 falske tusindkronesedler i et åbent pengeskab. Han er også sigtet for besiddelse af 15,6 gram kokain og 79,76 gram hash i lejligheden med henblik på videreoverdragelse. Alt sammen i forening med en kvinde. Den 21-årige erkendte besiddelse af de falske penge, men nægtede, at det var meningen, at de skulle i omløb. Han erkender også besiddelse af hash og kokain, men kun til eget forbrug. Desuden erkender han besiddelse af 5,1 gram hash til eget forbrug, som blev fundet under personundersøgelsen i forbindelse med anholdelsen.

Hvad han nærmere forklarede, fik offentligheden ikke lov til at høre, fordi dommeren lukkede dørene på anklagerens anmodning.

Efter et knap to timer langt grundlovsforhør fængslede dommeren ham i fire uger.

I kendelsen fremgik det, at der var begrundet mistanke om, at han har gjort sig skyldig i samtlige sigtelser, og at der var bestemte grunde til at antage, at han på fri fod vil unddrage sig forfølgning og vanskeliggøre efterforskningen. Oplysninger om hans tidligere straffe gør, at der er risiko for, at han vil begå nye lovovertrædelser på fri fod, sagde dommeren.

Den sigtede kærede ikke. Han har bedt om advokaten Christian Bjerrehuus som sin forsvarer. Han havde dog ikke mulighed for at møde ved grundlovsforhøret.

Men Christian Bjerrehuus har repræsenteret Helmi Mossa Hameed i andre sager. Blandt andet en sag om ulovlig tvang og røveri.

