Røvede den forkerte: Tre drenge dræbt

Det gik grusomt galt, da tre teenagere natten til mandag angiveligt forsøgte at røve en familie i den amerikanske stat Georgia.

Husejeren havde nemlig en automatisk riffel, og han skød og dræbte de tre drenge, der var henholdsvis 15, 16 og 16 år. To af drengene er ifølge et lokalt medie brødre.

De tre drenge, der var maskerede, mødte op ved ejendommen klokken fire om natten. Her var de tre beboere imidlertid vågne, da drengene ifølge politiet forsøgte at bryde ind.

CNN fortæller, at en af de tre tog en pistol frem og affyrede flere skud mod beboerne dog uden at ramme,

En af beboerne fandt sit automatiske våben frem og besvarede angrebet. En af drengene blev dræbt på stedet, mens de to andre senere døde på sygehuset.

I forbindelse med skuddene vågnede flere naboer. En af naboerne fortæller ifølge flere amerikanske medier til politiet, at hun hørte en person råbe:

'Hjælp mig, hjælp mig, jeg dør, jeg dør, hjælp mig.'

Dødeligt selvforsvar er ok

Indtil videre er ingen sigtet eller anholdt i sagen. Ifølge loven i Georgia er det nemlig lovligt at benytte sig af dødeligt selvforsvar, hvis man mener, at det er den eneste måde at undgå, at man selv eller andre dør.

Denne og lignende skudepisoder fører imidlertid til, at politikerne nu vil kulegrave lovgivningen for selvforsvar i den amerikanske stat.

