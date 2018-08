Røvede sixpack med kniv: Fik otte måneders fængsel

Mand fik hurtig straf for ølrøveri i kiosk torsdag morgen

Et forsøg på at stjæle en sixpack med øl endte med at udarte sig til røveri med trusler om vold. Derfor er den formastelige, en 32-årig mand, blevet idømt otte måneders fængsel.

Det skete ved en straksdom afsagt ved Retten i Glostrup, fredag formiddag, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Episoden udspillede sig torsdag morgen ved 08-tiden i kiosken på Vallensbæk Stationstorv, hvor manden forsøgte at stjæle de seks øl.

Han blev opdaget, og en ansat i butikken fratog ham øllerne og tilkaldte politiet. En patrulje var hurtigt fremme, og her blev manden sigtet for øl-tyveriet og efterfølgende bortvist fra kiosken.

Kort efter vente den 32-årige tilbage, og politiet blev atter tilkaldt. Igen blev manden bortvist.

Denne gang kvitterede manden med at true kioskpersonalet og samtidig svine politiet til. Dette udløste to yderligere sigtelser for dels trusler og dels fornærmelig tiltale mod tjenestemand.

Atter blev manden bortvist, men efter godt 45 minutter dukkede han op igen, hvor han gik ind i kiosken og med en kniv truede sig til de seks øl.

Flere patruljer blev sendt til området, hvor man ledte efter øl-røveren. Omkring kl 10 blev han anholdt på sin bopæl i Brøndby.

Her til morgen blev han fremstillet i et grundlovsforhør i Glostrup Ret:

– Retten idømte ham en straksdom på otte måneders ubetinget fængsel på stedet – og den valgte han at modtage, siger anklager Teuta Memeti, Københavns Vestegns Politi.

Den dømte blev varetægtsfængslet efter dommen.