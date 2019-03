Røvede SuperBrugsen med kniv: Kender du denne mand?

Politiet beder om hjælp til at identificere gerningsmand bag røveri

En yngre mand begik 7. martsk lokken 20.36 røveri mod SuperBrugsen i Gentofte ved hjælp af en kniv. Politiet har stadig ikke fundet frem til gerningsmanden, og derfor beder de nu offentligheden om hjælp.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at gerningsmanden truede personalet med kniven og fik udleveret kontanter fra kassen.

Han var under røveriet iført en sort, grå og hvid hættetrøje i camouflage-mønster, en sort dunvest og sorte bukser. Han bar desuden et ur på venstre håndled, en sort elefanthue og hvide sko med noget sort på hælkappen. Udover kniven havde han til røveriet medbragt en hvid platikpose.

- Vi er klar over, at det umiddelbart ikke er fotos i Ultra HD, men borgerne har mange gange før bidraget til identificeringen af gerningsmænd med langt færre detaljer til rådighed, og vi tror på, at vi ved fælles hjælp også kan få løst denne sag, siger politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.

Ifølge politiet løb gerningsmanden efter røveriet i retning mod den nærliggende Netto, p-plads og Adolphsvej.

Politiet håber at høre fra borgere, der kan genkende gerningsmanden, eller som har set optakten til røveriet eller den efterfølgende flugt.

Har du viden i sagen, kan politiet kontaktet på enten telefon 114 eller i en mail til php001@politi.dk.