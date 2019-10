Røvede to banker: Stjal 154 kroner

En mand er i dag blevet anholdt under mistanke af at have begået to bankrøverier i Hvidovre og Glostrup. Han stjal 154 kroner

En 19-årig mand er i dag blevet anholdt under mistanke for at have begået to bankrøverier i Danske Bank i henholdsvis Hvidovre og Glostrup.

Det oplyser Vestegnens Politi.

Politiet efterlyste manden tirsdag eftermiddag på Twitter.

'Vi efterlyser en mand der kl. 14.12 begik røveri i Danske Bank på Hvidovrevej 135 i Hvidovre, hvor han iført sort tøj, sort tørklæde over ansigtet og med hætte over hovedet løb ind i banken, greb ind over kassedisken og tog ca. 150 kr. i mønter,' skrev de.

Vi efterlyser en mand der kl. 1412 begik røveri i Danske Bank på Hvidovrevej 135 i Hvidovre, hvor han iført sort tøj, sort tørklæde over ansigtet og med hætte over hovedet løb ind i banken, greb ind over kassedisken og tog ca. 150 kr. i mønter. Undløb ad Baunebakkevej. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 1, 2019

Prøvede igen

Kort tid efter skete et forsøg på røveri i en anden Danske Bank i Glostrup. Her lykkedes det ikke den formodede gerningsmand at løbe afsted med nogen kontanter.

'Røveriforsøg igen, denne gang danske Bank i Glostrup. Her truer en mand med kniv, men får intet udbytte og undløber. Han svarer til signalementet på gerningsmanden i Hvidovre,' skrev politiet på Twitter.

Kort efter så en politipatrulje en mand, der passede på signalementet, og fandt flugtbilen i nærheden. De anholdt den mistænkte.